華邦電子榮獲勞動部 2024年工作生活平衡獎-友善家庭

華邦電子（2344）於10月30日榮獲勞動部頒發2024年「工作生活平衡獎-友善家庭」，肯定華邦在員工於事業及與個人生活間取得平衡上所提供全方位的支持。華邦以優於產業標準的育兒津貼、樂活假，以及多項家庭友善的措施，致力打造友善工作環境以提升員工福祉。

為響應政府育兒政策，華邦電提供每季18,000元的育兒津貼，適用於員工孩子四歲之前，旨在有效減輕員工在育兒上的經濟壓力，同時，針對孕期同仁的需求，公司設有專屬孕婦停車位及「好孕禮」，並提供每月的營養補助，以貼心守護孕期的健康。

華邦電長期打造友善職場，提供優於勞基法的「樂活假」制度，同仁到職的第一年即享有七天的樂活假（依在職比例給假），享有工作和家庭生活均質的健康生活。

為了進一步支持員工的家庭需求，公司長期推動多元的親職與親子活動，定期舉辦親職講座、親子ESG活動與家庭日，促進家庭凝聚力並深化公司與員工的連結。

同時，為了兼顧單身員工的需求，公司更特別舉辦聯誼活動，讓單身員工有機會在輕鬆愉快的氛圍中建立深厚的人際關係。整體來說，透過多元的活動，華邦電期待讓每位員工都能感受到公司對他們的關愛和支持。

此外，華邦電提供由公司全額負擔的眷屬團保，將福利延伸至家人，是確保員工家庭的安心保障，針對外籍員工，公司設有家庭支持方案，專人專責協助外籍員工適應生活、融入社會，並妥善照顧其家庭需求。

展望未來，華邦電將持續優化各項福利政策，貼近員工多元需求，並推動各項友善家庭措施，打造和諧的工作環境，讓員工無後顧之憂、盡展所長，進一步落實肩負社會責任的企業理念。