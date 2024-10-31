聽新聞
0:00 / 0:00
中油：工業用戶氣價平均調漲3% 民生凍漲
台灣中油公司今天宣布，考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，今年11月民生用戶氣價不調整，由中油吸收。另為適度反映部分氣源成本，11月工業用戶氣價平均調漲3%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。
中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，電業用戶氣價不予調整。另經核算，中油自110年至今年9月吸收工業用戶（含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）氣價金額已超過新台幣1300億元，工業用戶平均售價仍低於目前成本，導致天然氣大幅虧損。
中油為適度反映部分氣源成本，11月分工業用戶氣價平均調漲3%（0.3856元/立方公尺），調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。
中油表示，這次工業用戶氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶的補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請參考台灣中油全球資訊網公告天然氣牌價表。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言