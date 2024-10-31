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中油：工業用戶氣價平均調漲3% 民生凍漲

中央社／ 台北31日電
台灣中油公司。路透
台灣中油公司。路透

台灣中油公司今天宣布，考量照顧民生及配合政府穩定物價政策，今年11月民生用戶氣價不調整，由中油吸收。另為適度反映部分氣源成本，11月工業用戶氣價平均調漲3%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油表示，依據政府核定的天然氣價格公式計算，電業用戶氣價不予調整。另經核算，中油自110年至今年9月吸收工業用戶（含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）氣價金額已超過新台幣1300億元，工業用戶平均售價仍低於目前成本，導致天然氣大幅虧損。

中油為適度反映部分氣源成本，11月分工業用戶氣價平均調漲3%（0.3856元/立方公尺），調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

中油表示，這次工業用戶氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶的補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，請參考台灣中油全球資訊網公告天然氣牌價表。

中油公司 天然氣

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