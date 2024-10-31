2024年GDP有機會衝破4% 主計總處上修第3季概估至3.97%

全球都在發展AI（人工智慧），但是，AI耗電量實在是令人驚嘆。台灣號稱科技島，在全球半導體、ICT（資通訊）產業發展中都是佼佼者，但AI這麼耗電，台灣現有電力足以支應嗎？ 經濟部長郭智輝日前提出，計畫與民間業者合作在菲律賓興建綠能電廠，再由海纜輸送電力回台。他的這個構想引起外界諸多討論，這個想法真的可行嗎？

2024-10-31 13:12