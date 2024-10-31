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2024年GDP有機會衝破4% 主計總處上修第3季概估至3.97%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為高雄港貨櫃。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄港貨櫃。圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處31日公布2024年第3季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於AI應用與資通產品需求維持強勁，使得第3季出口表現明顯優於預期，今年第3季經濟成長率概估3.97%，較8月預測數3.21%增加0.76個百分點。

主計總處表示，在第3季經濟成長率上修至3.97%的情況下，若第4季預測數維持不變，將推升今年全年GDP站上4.1%，較8月預測數3.9%，增加0.2個百分點。

GDP 經濟成長率

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