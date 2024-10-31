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日銀利率按兵不動 法人看日圓匯價短期甜度偏幾分？

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
日圓在日銀拍板利率凍漲後止貶回升，但法人看短期日圓仍是150價位偏弱震盪。（路透）
日圓在日銀拍板利率凍漲後止貶回升，但法人看短期日圓仍是150價位偏弱震盪。（路透）

日本銀行（日本中央行銀）維持政策利率0.25％不動，符合市場預期，日本國內政局不穩，加上美國總統大選在即，促使日銀暫時保守以對。法人認為，短期日圓震盪偏弱，長期貨幣正常化可推升日圓，至於日股表現，在內需推動下日股可望續漲。

凱基證券整理日本央行會議重點，日銀預期日本經濟將持續成長，預期在寬鬆的金融條件環境下，將保持從收入增長轉為支出面成長的良性循環。日銀預期2025、2026年CPI（消費者物價指數）年增率為2％左右，進口商品對物價的影響將逐漸減弱，取而代之的為薪資上升對需求的增加，薪資成長對物價的影響將逐漸增強。

同時，日銀認為當前日本經濟和通膨仍有高度不確定性，須留意海外經濟活動、大宗商品的價格變化，且匯率對物價的影響也是關鍵。考慮目前日本的實際利率仍低，若上述經濟活動和價格展望逐漸實現，日銀將繼續採取升息行動，調整貨幣政策的寬鬆程度。

凱基證券指出，通膨降溫提供日銀調整貨幣政策的喘息時間，外有逢美國總統大選，內有新任首相石破茂的執政聯盟失去眾議院選舉的多數席次，政治不穩定使日銀保持政策觀望。

分析過去石破茂偏向緊縮貨幣政策、支持升息，因此日本目前的政治不確定性，至少將持續到11月底新政府產生。石破茂所屬的自民黨，需要爭取其他在野黨支持，以組成聯合內閣，並被迫調整貨幣政策主張為較鴿派，以拉攏部分希望維持低利率的黨派。此外，若改由有力競爭者高市早苗上位，早苗延續安倍經濟學立場，將使得日銀升息過程更加緩慢。市場預期日銀調整政策時間點，可能是明年1月。

日圓對美元匯率10月以來回貶至153價位，日銀利率決策出爐後，匯價止貼回升，凱基指出，短期日圓反應日本國內的政治風險、日銀暫緩升息，預期日圓將在150價位偏弱震盪整理。

考量日本央行未來的關注重點仍將是國內經濟狀況，而國內經濟轉佳表現在薪資、消費和就業等方面，未來日銀仍將逐步收緊貨幣政策，加上美日央行政策分化情勢不變，美日利差長線收窄，預期日圓再大幅走貶空間有限，中長期走勢偏升值。

凱基證看好日本景氣回溫有利日股內需類股表現，隨著石破茂政策調整，加上日本企業獲利預估已重新被大幅上修，且巴菲特旗下公司波克夏海瑟威第9度發行日圓債並投資日股，規模為歷年來第二大，顯示日股仍具獲利與資金動能，預期日本內需發展將推動日股續漲，若要投資日股，可布局內需題材。

日圓 日本央行 日銀

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