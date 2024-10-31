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平均調薪率8%才合理？ WTW：台、外商薪酬結構已趨近

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為加薪示意圖。圖／ingimage
圖為加薪示意圖。圖／ingimage

根據WTW（台灣韋萊韜悅）最新2024年整體薪酬報告指出，台、外商薪酬結構愈來愈趨近，台商加碼基層員工，平均調薪率為8%。

WTW組織、人才與獎酬諮詢總經理姜欣嵐表示，面對全球人才爭奪，高階主管薪酬的配備仍有升級的壓力，「長期激勵是標配、不是選配」。

WTW台灣區總經理閻治中則指出，迎向未來，企業需要在機會中管理風險，重視前瞻性與韌性，才是找到營運續航力的關鍵。面對AI浪潮下的轉型創新，數位人才的薪酬、技能與賦能管理機制是吸引與留置的關鍵。

閻治中還提到，跨世代數位人才的健康及福祉更是企業在提升員工體驗以及落實ESG策略的重點。在面對人口老化與AI賦能的雙重挑戰下，企業需透過深入的勞動力分析和靈活的結構管理策略進行組織優化。例如，人資可引入AI，以AGILE方程式幫助企業發揮轉型創新的成效。

同時，WTW還發現，全球海外投資額度趨緩，但台灣呈逆勢上揚，截至2024年7月已達324億美元，加速全球化／國際化發展與管理效能是CEO重點之一。同時，台灣企業需要更計劃性的鼓勵年輕世代人才追求外派歷練，同時透過全球薪酬機制吸引優秀外籍人才願意加入，體現出管理制度升級的急迫性。此外，有效深植多元共融、擁抱改變及敏捷彈性等企業文化DNA，台灣企業才能有效推動全球化進程。

此外，WTW也提醒，「併購」是企業的全球化佈局的重要手段之一，人力資源在企業併購過程中扮演舉足輕重的角色，WTW建議人資團隊儘早參與到併購的流程中，創造1+1>3的價值。

AI 併購

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