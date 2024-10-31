林佳龍率團訪問貝里斯 白蝦輸入台進入實地查核

外交部長林佳龍應邀於10月29日及30日率團訪問貝里斯，29日與貝國外長馮賽卡（Francis Fonseca）進行雙邊會談，並參加馮賽卡外長主持的慶祝台貝建交35週年酒會。林佳龍表示，貝里斯白蝦輸入台灣一案已在近期邁出重要一步，目前進入實地查核階段，盼在相關程序完成後，能早日讓貝里斯水產品進入台灣。

林佳龍29日下午搭機抵達貝國後立即前往貝國外交部，受到外長馮賽卡熱烈歡迎，兩國外長隨即舉行雙邊會談，就雙方關切議題充分交換意見。會談中，林部長感謝貝國政府長期支持台灣參與聯合國體系、WHO、ICAO、UNFCCC及INTERPOL等國際組織，以及關切中國恫嚇威脅我主權及領土完整，並積極聲援台灣等具體作為。雙方並檢視兩國在基礎建設、公衛醫療、農業、環境永續、資訊科技、文化教育以及婦女賦權等眾多領域合作計畫的進展，肯定各合作計畫所獲致的成果。

兩國外長隨後召開聯合記者會，就台貝建交35週年發布聯合新聞稿，見證兩國深厚邦誼及豐碩合作成果。林佳龍在記者會上提到，歷經兩年多的努力，貝里斯白蝦輸入台灣一案已在近期邁出重要一步，目前進入實地查核階段，盼在相關程序完成後，能早日讓貝里斯水產品進入台灣。林佳龍表示，台貝兩國均珍視和平，秉持自由、民主、法治及尊重人權的價值，在這些共同理想的穩固基礎之上兩國關係持續發展，透過分享台灣經驗，在智慧農業、人才培育、公衛、資通訊技術、潔淨能源及基礎建設等領域擴大合作，台灣將致力與貝里斯共榮發展。

馮賽卡於記者會後主持慶祝台貝建交35週年外交酒會並歡迎林部長到訪，包括貝國總理布里仙紐（John Briceño）、國會參眾兩院議長、多位內閣閣員及使節團駐使出席酒會。馮賽卡親致賀詞並舉杯祝酒，林佳龍則重申感謝貝國政府對台貝邦誼及台灣國際參與的堅定支持，隨著台貝關係邁向新的里程碑，期盼深化合作夥伴關係，兩國邦誼永固。