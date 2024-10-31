製造業產業復甦力道不均 9月景氣燈號轉為低迷的黃藍燈

國發會9月景氣燈號退回黃紅燈，台經院今日發布9月製造業景氣燈號，因各產業復甦步調不一，科技強、傳產弱，製造業景氣信號值減少1.18分至11.84分，燈號也由代表景氣持平的綠燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈，顯示全球製造業復甦力道仍顯疲弱。未來舉凡歐美降息、中東戰事、中國大陸救市成效及日圓走勢等，都會影響製造業後勢表現。

台經院分析，目前主要經濟體製造業PMI皆處於衰退區，顯示全球製造業復甦力道仍顯疲軟。國內製造業受到各產業復甦步調不均，科技類產品需求續強，傳產類產品因市況不穩抵銷部分漲幅，致9月以美元計價的出口及外銷訂單年增幅分別較上月減少12.3及4.5個百分點，加上以生產者物價年增率推算的售價指標較上月下滑，影響需求及售價等指標表現。由於美股震盪，製造業廠商看壞當月景氣表現較上月增加，拖累經營環境指標表現，因此製造業景氣信號值下降至11.84分，燈號轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

細部產業來看，汽車及其零件第4季適逢車商推出新車及改款車型，9月買氣觀望，加上部分車款零件短缺及改款前產線調整等因素，影響原物料投入面指標表現，惟汽車零組件因中國加大汽車購買補貼帶動出口增加，9月本產業景氣燈號由代表景氣衰退藍燈轉為代表持平綠燈。電腦、電子產品及光學製品業受惠於AI、雲端資料服務等需求續強，出口年增率續為雙位數，惟對日歐出口減少抵銷部分漲幅，外銷訂單也較上月減少，9月本產業景氣燈號由代表揚升黃紅燈轉為代表持平綠燈。

整體來看，9月製造業景氣燈號轉為低迷的黃藍燈，主要9月三大指標年增率表現皆較上月數值明顯縮小所致。出口方面，傳產貨品因颱風遞延出貨已消化完畢且國際間生產過剩壓力仍在，包括機械、塑膠、化學等貨品出口增速翻黑抵銷資通與視聽、電子零組件等科技類貨品部分漲幅。外銷訂單雖有資訊通信及電子產品接單注挹，但塑化製品等因海外同業產能開出及下游客戶採購觀望，外銷訂單年增率較上月縮小。生產方面，資訊電子業續強，傳產除機械業續呈正成長外，其餘生產動能則顯疲弱，製造業仍存在各業復甦力道不同調情形。

展望未來，台經院認為，美國聯準會9月降息2碼（0.5個百分點），歐洲央行10月再次降息，隨著各國與美國利差縮小，國際資金外流，激勵亞洲及新興市場股市表現；中國大陸也祭出一連振興經濟措施，需消費者信心是否恢復攸關房地產景氣的支撐力度。另外近日以色列攻打伊朗，中東局勢再度緊張，若戰火持續，恐將造成廠商營運成本增加，加上日本自民黨國會席次不過半，政局將陷入不確定性，日圓出現重貶，雖對我國自日本進口原材料、半導體設備等有利，但對工具機等機械業者出口競爭壓力加大，此是否會拉長傳產復甦時間，影響製造業表現，都為未來觀察重點。