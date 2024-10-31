景氣轉弱？ 9月製造業景氣燈號轉亮代表「低迷」黃藍燈

台經院31日發布9月製造業景氣燈號，由代表景氣持平的綠燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈，這也是今年3月以來的第二顆黃藍燈。台經院分析，由於全球製造業前景尚未明顯回溫，又加上國內傳產類產品市況不穩，製造業廠商看壞當9景氣表現較8月增加，拖累經營環境指標表現，使得製造業景氣信號值由2024年8月的13.02分，減少1.18分至9月的11.84分，為今年2月以來新低。

台經院指出，就細部產業來看，在汽車及其零件方面，第4季適逢車商推出新車及改款車型，9月買氣觀望，汽車新車領牌數為3.65萬輛，年減1.5%，年減幅度較8月明顯縮小，加上部分車款零件短缺及改款前產線調整等因素，影響原物料投入面指標表現，惟汽車零組件因中國加大汽車購買補貼帶動出口增加，故9月該產業景氣燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為代表持平的綠燈。

在電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於AI、雲端資料服務等需求續強，出口年增率續為雙位數，惟對日歐出口減少抵銷部分漲幅，外銷訂單也因手機接單較8月減少，年增率降至個位數，使得9月該產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為代表持平的綠燈。

台經院表示，整體來看，9月製造業景氣燈號轉為低迷的黃藍燈，主要是9月三大指標年增率表現皆較8月數值明顯縮小所致。

一是在出口方面，傳產貨品因颱風遞延出貨已消化完畢且國際間生產過剩壓力仍在，包括機械、塑膠、化學等貨品出口增速翻黑抵銷資通與視聽、電子零組件等科技類貨品部分漲幅。二是外銷訂單雖有資訊通信及電子產品接單注挹，但塑化製品等因海外同業產能開出及下游客戶採購觀望，外銷訂單年增率較上月縮小。三是在生產方面，資訊電子業續強，傳產除機械業續呈正成長外，其餘傳產生產動能則顯疲弱。

台經院示警，國內製造業仍存在各業復甦力道不同調的情形，接下來更需關注美國聯準會9月降息2碼，歐洲央行10月再次降息，這是今年以來第3度降息，隨著各國與美國利差縮小，國際資金外流，激勵亞洲及新興市場股市表現。

此外，大陸為達成今年經濟成長目標，自9月起同時動用多項貨幣政策工具，調降包括7天及14天期逆回購、1年與5年期貸款市場報價利率(LPR)、中期借貸便利(MLF)、7天或1個月期的常備借貸便利(SLF)等利率，亦推動振興股市及房市等多項措施，據報導大陸房市在十一長假黃金週已有買氣出現，但消費者信心是否恢復攸關房地產景氣的支撐力度。

又加上近日以色列攻打伊朗，中東局勢再度緊張，對國際油價走勢及亞歐間物流運輸的影響，若戰火持續，恐將造成廠商營運成本增加。

以及日本自民黨國會席次不過半，政局將陷入不確定性，28日大選結果出爐日圓即出現重貶，日圓走貶雖對我國自日本進口原材料、半導體設備等有利，但對工具機等機械業者出口競爭壓力加大，此是否會拉長傳產復甦時間，影響製造業表現，這些都為未來觀察的重點。