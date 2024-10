證交所參與新加坡 SWITCH 2024 新創展會 推廣創新板上市業務

臺灣證券交易所攜手國家發展委員會,10月27日至10月30日共赴新加坡參加亞洲新創指標性展會SWITCH (Singapore Week of Innovation and Technology)及進行宣傳活動。展會期間吸引台、星新創生態圈產、官、學界等眾多夥伴熱烈參與,台灣新創國家隊聯手提高國際能見度。

新加坡資金人才充沛,基礎建設完善,具備友善投資及商業環境,在全球創新生態系實力堅強,匯聚各國創業家與投資機構,是各國進入東協市場優先選擇。證交所今年再度攜手國發會共同參展,促進台、星二地新創交流,協助鏈結東南亞市場資源及拓展人脈網絡,深化國際業務資金合作商機,並提升我國創新能力及國際能見度。

此行,證交所參與「Tai-Sin Startup Summit Forum」及「IPO in Taiwan: Why ItMatters To Southeast Asia」進行專題分享,向新創生態圈說明台灣資本市場優勢,台灣創新板與一般板雙引擎特色,期能透過資本市場的資源和力量,發揮募集資金、吸引人才、拓展市場等上市效益,為新創公司打造專屬舞台。台灣創新板持續善用資本市場以大帶小、軟硬支援優勢,扶植臺、星新創公司茁壯發展,進而形塑新興產業聚落,亦有助於我國產業轉型升級,厚植經濟成長動能,讓世界看見臺灣實力。

證交所這次積極接觸東南亞新創社群組織,掌握新創領域發展趨勢,拜訪數家新加坡優質新創企業,吸納產業創新技術及商業模式,挖掘新創企業募資需求,並就上市業務推動交流,展示臺灣資本市場亮點與未來發展潛力。

證交所表示,肩負引領資本市場持續向前的重要任務,將繼續關注國內外創新產業發展動態,積極參與新創生態圈交流,以多元管道推動招商及吸引國際資金,以「創新驅動」的經濟成長模式孕育本土新創發展,吸引國際新創來臺,讓臺灣持續成為全球經濟發展的關鍵力量。