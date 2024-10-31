把握海外債投資契機 富邦證券推海外債線上交易抽獎活動

美國聯準會9月啟動四年以來首次降息，降息周期正式啟動，整體美國公債殖利率趨勢也將受降息預期而向下。為鼓勵投資人把握降息循環的投資契機，富邦證券自即日起至11月30日止，推出線上平台下單滿額月月抽momo購物網發行的mo幣活動，就有機會抽中1萬mo幣，抽中的投資人可於momo購物網購物時進行折抵使用。

富邦證券「存債有禮 mo幣大方抽」活動，客戶透過線上平台下單，只要當月交易海外債達1萬美元，即可享有一次的抽獎資格；達2萬美元，可獲得兩次抽獎機會，依此類推，每月抽獎機會上限為10次，有機會抽中1萬mo幣。此外，為鼓勵新戶進行複委託投資海外股債市，即日起至12月31日止，投資人於富邦證券新開立之證券戶同時開立複委託與財管信託帳戶，於開戶完成日三個月內首次交易海外債或海外股，立即贈送100 mo幣，名額有限，先搶先贏，詳情請參閱「富邦證券新戶開戶」活動網站。

富邦證券自2023年起，陸續推出多項作為方便投資人輕鬆存「債」，包括只要1,000美元的低門檻即可買賣海外債部分標的；另外，為方便上班族於下班時間進行交易，延長線上交易平台的交易時間，收單時間從下午三點半延長至晚上九點；增加可使用台幣交易海外債功能，讓投資人不需先行換匯即可下單。

富邦證券也持續優化線上交易平台，今年8月起新增三大亮點功能，包括增加「債券價格與殖利率歷史走勢圖」功能，方便投資人查看歷史參考價格走勢圖；其次，「產業搜尋與排序」功能，可依照面額、殖利率、年期與票息等，選擇由高至低、或由低至高排序，提供投資人更便利、豐富的篩選方式找出符合條件的債券標的；第三，「停損停利通知」功能，讓投資人及時掌握庫存債券贖回契機，兼顧投資與生活。