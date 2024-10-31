民眾信仰虔誠 新北清查「媽祖」持有21億元土地居冠

台灣民間信仰虔誠，過往許多民眾會將土地捐贈給神明以表達敬意，新北市地政局日前進行地籍清理作業統計數據，發現新北境內媽祖持有土地總價值最高達21.1億元，土地公擁11.92億元土地名列第二，不過其名下土地筆數231筆最多，保生大帝則以5.47億元排名第三。

新北市地政局地籍科長王珮榕指出，土地公在民間信仰中如同地方的里長，已清查的土地當中，土地公名下有231筆土地，總面積6萬4227坪，是新北市擁有最多土地神明，分布遍及新北23個行政區。媽祖也是民間重要信仰，其名下土地有127筆、總面積3萬5502坪，雖然土地比土地公少，但土地公告現值多了近一倍，其原因為媽祖有位在蘆洲、樹林等精華區土地，地小價高使媽祖成為新北神明地王。

過去地籍清理案件中，台電打算在蘆洲區蓋電塔，但該筆土地所有權人是土地公，該如何向神明購地讓人摸不著頭緒，地政局將這筆土地列為地籍清理清查公告後，該土地管理人獲知循相關規定向民政單位申報並完成神明會資格備查，台電才順利與管理人簽約辦理買賣移轉過戶，解決土地權屬長年懸而未決、土地荒廢多年未利用的情況。