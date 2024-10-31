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民眾信仰虔誠 新北清查「媽祖」持有21億元土地居冠

聯合報／ 李定宇／新北即時報導
新北市地政局日前進行地籍清理作業統計數據，發現新北境內媽祖持有土地總價值最高達21.1億元。圖／新北市地政局提供
新北市地政局日前進行地籍清理作業統計數據，發現新北境內媽祖持有土地總價值最高達21.1億元。圖／新北市地政局提供

台灣民間信仰虔誠，過往許多民眾會將土地捐贈給神明以表達敬意，新北市地政局日前進行地籍清理作業統計數據，發現新北境內媽祖持有土地總價值最高達21.1億元，土地公擁11.92億元土地名列第二，不過其名下土地筆數231筆最多，保生大帝則以5.47億元排名第三。

新北市地政局地籍科長王珮榕指出，土地公在民間信仰中如同地方的里長，已清查的土地當中，土地公名下有231筆土地，總面積6萬4227坪，是新北市擁有最多土地神明，分布遍及新北23個行政區。媽祖也是民間重要信仰，其名下土地有127筆、總面積3萬5502坪，雖然土地比土地公少，但土地公告現值多了近一倍，其原因為媽祖有位在蘆洲、樹林等精華區土地，地小價高使媽祖成為新北神明地王。

過去地籍清理案件中，台電打算在蘆洲區蓋電塔，但該筆土地所有權人是土地公，該如何向神明購地讓人摸不著頭緒，地政局將這筆土地列為地籍清理清查公告後，該土地管理人獲知循相關規定向民政單位申報並完成神明會資格備查，台電才順利與管理人簽約辦理買賣移轉過戶，解決土地權屬長年懸而未決、土地荒廢多年未利用的情況。

地政局表示，由於民眾信仰虔誠感念神威，台灣有不少土地登記在神明名下，但神明並非自然人或法人無權利能力，不能成為不動產登記權利主體，為了健全地籍管理、確保土地權屬促進土地利用，中央制定地籍清理條例辦理清理作業，讓地政人員協助未能釐清權屬的神明名下土地，找到權利人、維護民眾產權，或是透過代為標售來促進土地利用。

新北市地政局發現土地公擁11.92億元土地名列第二，不過其名下土地筆數231筆最多。圖／新北市地政局提供
新北市地政局發現土地公擁11.92億元土地名列第二，不過其名下土地筆數231筆最多。圖／新北市地政局提供

土地公告現值 媽祖 民間信仰

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