蔡其昌強調：燃煤電廠存幾座 國安評估

中火二期環評結果出爐。民進黨發言人卓冠廷與民進黨立委皆表示，尊重環評結果，國民黨也別忘了，台中空汙排放量最嚴重的是前總統馬英九與台中市前市長胡志強時期，民進黨大力推動能源轉型，才是真正兼顧國民健康與國安。

民進黨台中市立委蔡其昌表示，他在立院副院長任內，就力推中火「以氣換煤」，並加速進行；燃氣電廠若蓋好了，燃煤電廠就是不能再發電了，至於燃煤電廠要存幾座、要不要存？這要讓專業國安單位做評估，理性、科學、務實考量，以因應天然氣不足或被中國沿岸封鎖的可能性。

蔡其昌說，他沒有堅持要「拆一蓋一」，或蓋幾座燃氣電廠，拆一座燃煤電廠，在不缺電和空氣品質變好情形下，他會積極監督，並要求落實。

民進黨台中市立委何欣純說，中央政府正在努力做增氣減煤，減煤減碳是台中人的心聲，中央和地方一定要不分黨派，務實合作加速增氣減煤，讓台中人早日享受更清新的空氣，這是應該共同努力的目標。

民進黨立委洪申翰表示，馬英九執政時期，台中電廠空汙排放量是史上最高，到了蔡英文政府時期已經大幅減少七成，燃煤使用量也大幅降低六百萬噸；民進黨政府大力推動燃氣取代燃煤，依目前規畫到二○三五年將有更多燃氣機組取代燃煤機組，空汙排放量可又再降低七成，燃煤使用量甚至會降到零。

洪申翰說，民進黨政府的能源政策方向，盡力、快速的降低空汙、降低燃煤，使國人更健康，同時也兼顧國安問題與風險管理問題，因此將燃煤轉為備用，以備極少數的特殊情況因應，而在備用狀態下，不會產生空汙；貿然拆燃煤機組，會造成台灣因應國安能力降低。

卓冠廷表示，國民黨不敢提蔡英文執政時期大幅減煤、減空汙，現在台中市長盧秀燕的子弟兵卻反過來怪罪民進黨，並無道理。