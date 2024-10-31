江啟臣質疑：增氣不減煤 為缺電買保險

中火二期環評昨天通過，再掀「中火大戰」。國民黨主席朱立倫與黨籍立委要求，增加燃氣機組的同時，就要一併拆除燃煤機組；賴清德總統的能源政策，不應讓「用肺發電」成為中部居民的悲哀。立法院副院長江啟臣說，別再用台中人的健康發電。

朱立倫前天接見歐洲議會跨黨派友台議員訪團時也表示，民進黨政府八年來錯誤的能源政策，導致台灣電力短缺、電費高漲，不穩定的供電更會直接影響到外資的投資意願，後果就是全民埋單。他強調，穩定供電與國家安全、防衛韌性至關重要，茲事體大，呼籲民進黨政府務必懸崖勒馬，以蒼生為念。

國民黨表示，不反對增氣，但中火若要增設六部燃氣機組，理應減少六部燃煤機組；台灣不需要偽善的綠能形象，呼籲民進黨提出更具體的溫室氣體減量策略，保障人民健康。

江啟臣昨表示，中火一、二期共新建六部燃氣機組，加上舊有的十部燃煤機組，中火成為世界最大的火力發電廠，台中人不是次等公民，別再用台中人的健康發電；台灣燃煤發電占比仍高，政府增氣卻不減煤，是否為未來缺電買保險？

江啟臣說，經濟部前部長王美花同意，中火一期首部燃氣機組上線後，隔年就拆除二部燃煤機組，現在二期要新增四部燃氣機組，卻不同意汰換老舊燃煤機組？蔡政府做得到，賴政府難道做不到？

國民黨立委廖偉翔說，中火一、二期燃氣計畫的建置容量，可達八百一十萬瓩，算下來「增一氣，拆兩煤」綽綽有餘，王美花可以承諾，現在的經濟部長郭智輝卻無法承諾台中人。

國民黨立委羅廷瑋說，台中人被剝四層皮，電價調漲有感之外，據台中市衛生局資料，台中癌症患者以肺癌死亡率最高，執政黨欠台中近千億元，高雄拿前瞻預算一千多億元，台中只有二二八億元；南部享受的待遇，台中沒有；南部沒有的痛苦，台中全部都有。