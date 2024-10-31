中市府：開空白支票 創環評惡例

環境部昨天舉行台電台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環評大會，台中市長盧秀燕指派副市長黃國榮出席，要求中火「增一氣至少減一煤」，歷經四小時會議環評通過。中市環保局長陳宏益會後說，中火沒有具體汙染減量承諾，等於開空白支票，創下環評惡例。

環保團體會前呼籲台中市長盧秀燕「主帥親征」，出席大會力擋中火擴廠，不過盧昨並未出席。中市新聞局表示，盧對此事高度重視，但「全日排定公務行程」，責成副市長代表，表達中市府立場。

中火目前有十部燃煤機組，目前正興建一期二部燃氣機組，昨天通過環評的二期計畫，預計興建四部燃氣機組；環團指稱，未來一、二期燃氣機組計畫完成後，中火將成為全球最大火力發電廠。

根據台電規畫，一期二部燃氣機組未來商轉後，燃煤一至四號機組逐步轉為備用機組；二期燃氣四部機組商轉後，燃煤五至十號機組依序轉為緊急備用電力設施。

台中市環保局說明，台中市政府立場有三，「增氣減煤至少增一拆一」，其次台電的減煤報告書不清不楚，要求台電落實環評專案小組結論，溫室氣體、空汙排放量必須逐年減汙減排；中火未來將成為世界最大火力發電廠，必須加速無煤中火。

陳宏益說，環評結果只有增氣沒有減煤，這是中部民眾最不樂見的，中火減汙、空品改善將遙遙無期；環評結論要求中火減汙，但沒有具體減量承諾，等於「空白支票」，後續也不需再審查，此惡例一開，以後所有涉及環評的開發單位，對汙染減量都會比照辦理，沒有具體承諾，未來就無法追蹤。

陳強調，環評昨晚通過後，但中火何時減排？減少多少汙染量？連環評委員都不知道，大家對減量數據也不不一致，這樣的環評結論讓大家都無所適從。