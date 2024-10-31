中火增氣環評爭議中過關 機組不減反增

環境部昨天審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評案，儘管環團、地方民代提出多項質疑，包括機組規模不減反增，二○三二年前總空汙排放量並未減少等，全案在爭議聲中仍通過環評審查。

六部燃煤機組不拆除

中火二期位於台中市龍井區的台中港電力專業區內，總裝置容量五五○萬瓩以下，計畫面積約卅四點三公頃。根據立法院「中火以氣換煤」主決議，為加速推動台中電廠新燃氣機組計畫及天然氣接收站計畫，台中電廠十部燃煤機組提前十一年，於二○三五年全部除役。六部燃煤機組不拆除轉備用，且二○三二年前總空汙排放量並未減少。

台電表示，備用機組是應對國安和天災的預備措施，留六部燃煤機組有其必要；台電董事長曾文生補充，中火也是台中市減量最大的固定汙染源，保證未來空汙放量一定會優於環評空汙容許值。

本案最後在開發單位承諾補充天然氣儲槽安全設置規畫，以及依據台中電廠一、二期及中佳發電廠的啟用情境，呈現各情境燃煤減量規畫，以及空氣汙染物、溫室氣體減量情形等，經環委討論後決議通過。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，中火二期在嚴重爭議聲中一次過關，是主政者暴力的結果，不僅是我國環評史上黑暗的一天，也是台灣追求氣候民主的國殤。

台中市副市長黃國榮代表市府出席昨天環評會議，他說，中市府並不反對增建燃氣機組替換燃煤，但經濟部前部長王美花於中火一期計畫時承諾，每新增建一部燃氣機組、就會拆除一部燃煤機組，但二期卻增建四部燃氣機組、結果只拆除兩部燃煤機組。

環境部昨召開中火二期環評審查會議，台中市副市長黃國榮（右三）代表中市府出席。記者林伯東／攝影

中市環局：根本沒減煤

台中市環保局長陳宏益說，環評僅要求台電評估燃煤減量規畫就通過環評，相當離譜，台電強調施工期每年友善減排空汙總量約十一噸，到了二○三二年總計可減排約六十九噸，但這樣來看二○三二年以前根本就沒有所謂減煤，增氣減煤擺明就是空頭支票。中部環團質疑，中火假藉「以氣代煤，行擴廠之實」，燃氣機組還是有碳排，是減碳開倒車，環團沒辦法接受。

環委促提儲氣安全評估

環評委員表示，台電應有諸多考量才預備這麼多燃煤備用機組，但目前各界互信不足，台電應建立緊急備用啟動的程序，以及要提出儲氣槽安全評估等。

國民黨昨天表示，對於環評的決定感到失望與憤怒，也證明民進黨的能源政策完全失敗，不但無力滿足企業綠電需求，用火力發電補足急躁廢核的電力缺口，更是台灣環保倒退、與世界能源發展，以及降低溫室氣體排放的趨勢背道而馳。

國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋表示，中火規畫以氣換煤減少空汙，但在沒有淘汰燃煤機組下，整體裝置容量來到一一四○萬瓩，中火將成為全球最大的火力電廠，而鄉親的最低底線是實質的一比一的燃氣換燃煤，增氣拆煤才是正途。國民黨立委顏寬恒表示，燃煤機組轉為備用機組就不是實質的換，有暗渡陳倉、偷吃步的意味。