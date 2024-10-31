環團批 最誇張的環評特快車

環境部昨審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評案，多個環保團體會前召開記者會要求二期燃氣規模應減半和本案退回重審，然而本案依舊通過環評。環團表示，減碳民意不敵國家機器大增氣的意志，是台灣追求氣候民主的國殤。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，中火二期燃氣開發環評大會在嚴重爭議聲中一次過關，是主政者暴力的結果；傲慢政府掩耳不聽民意，逃避充分公民參與的對話過程，如此何來能源轉型正義？質疑是政府高層的權力影武者在指揮環評委員。

趙慧琳說，中火煤改氣是台灣能源轉型最具指標性的大案，中火現今為全世界第四大煤電廠，環評過關後將晉升為全世界第一的一一四○萬瓩的煤氣火電巨獸，這回環評竟詐騙國人將中火汰煤期程延宕到迄今十一年之後，中彰投雲嘉等縣市民眾已承受卅年以上燃煤健康危害，台電在中火二期燃氣環評從初審到環評大會皆一次火速放行，扛著煤改氣的轉型大旗，實則行化石燃氣大擴張的加速暖化惡行，是我國環評史上再一次最黑暗的一天，也是台灣追求氣候民主的國殤。

爭好氣聯盟、彰化環境保護聯盟及監督施政聯盟共同回應指出，中火二期燃氣環評在二個月內火速通過初審和環評大會，創下台灣史上最快通過環評的開發案，更堪稱史上最誇張的環評特快車，中火環說書問題重重，許多疑點至今都無法交代清楚，竟然能火速過關，環評大會自廢武功，更加深人民對環評的失望。

該聲明表示，在二期第一部燃氣商轉前，有長達八年時間中火不再減煤，燃煤空汙仍是中部人的健康威脅，台灣即將進入大燃氣時代，減碳淨零更是無望，中部空汙減量超有限，空品難以大幅改善，中部居民未來仍受燃氣空汙威脅，減碳民意不敵國家機器大增氣意志，飲鴆止渴終將自食苦果。