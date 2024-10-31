新聞眼／未出席中火環評 盧秀燕保留王牌

台電中火二期燃氣機組環評昨天通過，中部環團會前喊話台中市長盧秀燕，「主帥親征」力擋中火擴廠。盧未出席改派副市長到場，固然避免讓環評大會政治化，也保留「最後王牌」，但前有國民黨基隆市長謝國樑出席四接環評，盧的選擇也得接受民意考驗。

昨環評大會鏖戰四小時後通過，台電承諾減汙，但沒提出汙染減量規畫，環評已審查通過，讓在場官員直呼「台電增加的發電量，等於多蓋一座中火，環境部的環評太有效率了」。

環評審查會中，民間團體代表一度因為發言時間爆發口角。記者林伯東／攝影

中火二期燃氣計畫攸關我國能源轉型、淨零碳排與空氣品質改善等重大議題，早已經跳脫單純的環評審查，更是藍綠政治角力；環團與地方政府都認定，中央勢必會「開綠燈」過關，環團才喊話盧秀燕親征，借重「藍營一姐」的政治影響力，阻擋中火擴廠。

盧秀燕多次因為中火空汙、燃煤槓上中央，多次掀起「中火大戰」，也爭取到中火實質減煤、空品改善的政績。盧昨天沒站上第一線，一方面避免模糊焦點，把減碳、能源問題政治化，也符合她「不談政治」，專注市政的風格。

但另一方面，盧被看好是藍營未來總統人選，她曾多次表達對空汙、能源等議題立場，但這場環評與過去的中央、地方大戰不同，盧若到場爭取「增一氣拆一煤」，恐擔心未來會被綠營貼上擋燃氣、缺電的標籤，因此改派副市長與環保局長出席。

不過，同屬藍營的基隆市長謝國樑，去年七月他則是代表市民親自出席台電協和電廠四接環評專案小組會議，謝到場表示，基隆市府已做出廢止四接開發同意函的決定，呼籲環評委員尊重地方政府的決定，當時則是獲得不少掌聲。

中火二期環評昨通過後，新一輪的「中火大戰」恐將開打，盧秀燕近期會發表談話，表達中市府立場，串連立院黨團擴大戰線。不過，減碳減排、改善空品是人民期待，供電穩定、不缺電也是民意所趨，盧向來被認為政治判斷精準，不出席環評大會的決定，也會接受各界檢驗。