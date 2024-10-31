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經長：2026可供550億度綠電

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部長郭智輝日前在立法院掛保證、秒回可供應輝達100億度綠電，引發各界關注。郭智輝昨（30）日表示，目前台灣綠電發電量約268億度，預估2026年將達到550億度，可滿足研發中心、數據中心等產業需求。但他也表示，「就我們的資料，黃仁勳沒有說要100億度綠電」。

郭智輝昨日出席立法院經濟委員會報告業務概況並備詢。民眾黨立委張啓楷質詢，提供輝達100億度綠電是否為「畫大餅」，郭智輝以王陽明詩句「山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊」。

郭智輝表示，「輝達不會不回來（台灣）」，國際大廠都有它的策略，不能替它公開太多；「我們答應它幾個投資條件」，現還有人力問題還在溝通。預估2026年綠電將達550億度，可滿足研發中心、數據中心等需求；來源包括風力發電約2.5GW。550億度綠電是去年核三廠一年發電178億度的三倍之多。

立法院 綠電 輝達

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