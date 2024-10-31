激辯4小時…中火二期環評通過 規劃新建四部燃氣複循環機組

環境部環評大會昨（30）日審查台中電廠（中火）燃氣二期計畫，各界對於「增氣減煤」雖有共識，但對中火現有燃煤機組該如何轉為備用、相關減煤計畫仍多歧見，經過超過四小時激烈討論後，環評大會決議通過。

立法院2021年時通過「中火以氣換煤」主決議、國發會2022年公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」時，規劃中火將燃煤機組轉為緊急備用，改以燃氣機組上線。

中火二期新建燃氣機組計畫

中火增氣減煤首部曲已通過環評審查，將新建二部燃氣複循環機組，燃煤1至4號機組在燃氣機組商轉後，逐步轉為備用機組。中火燃氣二期計畫中，預計運用台中電廠廠內原燃煤1、2號機組用地、以及部分露天煤場用地及廠內空地，規劃設置四部燃氣複循環機組，總容量約550萬瓩，預計在完工之後，可就近供應中部科技產業升級的電力需求。

中火燃氣二期計畫今年8月一次通過初審，環保團體、在地民代表達不滿，昨日紛紛出席環評大會表達意見，中部地區的國民黨立委更串連，要求環評大會將此案退回專案小組重審，場面一度混亂。

台中市環保局長陳宏益表示，中火二期計畫中沒有明確說明減煤期程，台中市府有三個立場，包括「增氣一定要減煤，至少增一拆一」；台電必須落實環評專案小組結論，溫室氣體或空汙排放量須逐年減少；在更新機組後，中火又成為世界最大火力電廠，台電必須加速無煤中火。

環團雖肯定中火以氣代煤，但強調，台電不能藉機擴大燃氣發電，讓中火成為全球最大的煤氣電廠，要求將全案退回重審，否則依台電現有計畫形同擴廠，與淨零目標背道而馳。

台電董事長曾文生回應，近幾年來中火空汙減量讓中部民眾有感，在環評有提出容許值、也比現行排放值高，但台電一定會做的比容許值好；台電解釋，外界對於保留備用機組有疑慮，但未來既有的十部燃煤機組，最終會有四部除役拆除，六部轉為緊急備用國安機組。保留緊備機組，是為了「多一部備用，多一分保障」。