育嬰留停津貼 再加一個月

行政院經濟發展委員會昨（30）日開會，除提出低薪解方，針對育嬰留停部分，明年將修法，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月津貼，強化經濟支持，另持續試辦彈性育嬰留停，審慎評估作為未來政策精進參考。

勞動部昨日在經發會報告雙就業與雙照顧議題，行政院長卓榮泰請衛福部、教育部積極透過社會投資策略，推動友善托育措施及「長照3.0」，協助減輕家庭育兒、照顧長者壓力。

卓榮泰請勞動部以更積極誘因，協助婦女、中高齡者及高齡者重返職場，設定更有企圖心目標，包括：預定2025年至2028年每年增加3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場。

卓榮泰強調，政府會持續完善公共支持體系，以減少民眾出門上班、回家要「第二輪班」的照顧負擔，讓工作者都能夠平衡工作與家庭責任、照顧不離職，並藉由持續精進職場支持方案，提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率，以確保台灣經濟成長動能。

昨日經發會由國發會、勞動部分別報告，除前述加碼育嬰留停津貼等，卓榮泰表示，行政院2017年曾提出十項薪資對策，昨日開會後又再提出八項創新對策，未來仍會因應各種情勢變化持續增加並提出「10+N」對策。