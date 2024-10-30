颱風康芮進逼 經長要求盤點致災弱點區穩定水電供應

颱風康芮進逼，經濟部長郭智輝晚間視導經濟部災害緊急應變小組，聽取水利署等各單位應變執勤報告。郭智輝強調，須仔細盤點過去易致災的弱點地區，審慎因應，穩定水電供應，救災復原也要優先迅速，讓民眾不便降至最低。

經濟部晚間發布新聞稿，郭智輝指出，颱風凱米及山陀兒過後，水利署已完成河川瓶頸段疏濬增加達600萬立方公尺，包括八掌溪鐵路橋附近130萬立方公尺、塔羅灣溪16萬立方公尺。

他表示，全台大型移動式抽水機1701台，水利署控管94台，已完成待命及支援29台；另台水及台電已部署人力5420人、發電機1381台，「對於防災沒有最好，只有更好」，仍需加強整備嚴謹面對。

郭智輝提醒，強烈颱風康芮暴風範圍大，颱風登陸後幾乎全台都受到影響，他要求水利署依降雨預報調整及地方政府抽水機需求進行快速調度，各單位在建工程應強化安全防護準備，並確保各類機具固定或移置至避風處，防止損失。

郭智輝也請園管局加強科技園區及區域的防颱措施，並聯繫廠商及當地協會共同做好防水閘門等減災作為，同時請中油確認各地營業加油站的防颱準備，避免因淹水導致重大損失。

針對東部及綠島、蘭嶼等交通不便地區，郭智輝請台水及台電應預先規劃搶修人力及機具，以安全為前提積極搶修，並確認民眾災情反映跨區調度人力配置。

他也指示台水針對颱風期間原水高濁度應提前規劃其他水源調度替代方案，各水廠要有備用發電機，高地水壓較低社區預派水車供民眾取水，確保供水穩定。