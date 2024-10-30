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中火二期增氣環評通過 動工須待環境影響說明書定稿

中央社／ 台北30日電
台中火力發電廠新建4部燃氣機組，環評過關。圖／聯合報系資料照片
台中火力發電廠新建4部燃氣機組，環評過關。圖／聯合報系資料照片

台電擬在台中火力發電廠新建4部燃氣機組，今天進入環評大會審查時，引起各方熱議，最終全案通過環評，惟須待環境影響說明書定稿並經環境部備查後才動工。

配合能源轉型政策，台灣電力公司規畫以燃氣取代燃煤，提出「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」，規畫在台中市龍井區的台中港電力專業區內設置4部燃氣複循環機組，總裝置容量550萬瓩以下，加計其他附屬設施等用地，計畫面積約34.4公頃。

環境部已於8月30日召開專案小組會議初審通過，全案補件送環評大會，今天召開環評審查會議，審查「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」。

台電簡報指出，燃氣機組發電效率高，碳排較燃煤機組減少一半，可降低電力排放係數，未來可結合CCS碳捕捉或橋接混氫發電等低碳技術，可再減碳排。

並製圖顯示經濟部已宣示二期計畫的2031到2035年間，經濟部已宣示二期計畫燃氣第一部機組運轉穩定後1年內，啟動拆除燃煤2部機組；第2到4部機組運轉穩定後1年內，燃煤6部機組陸續轉為緊備電力設施。

由於合併一、二期計畫，屆時會有6部燃氣機組、6部燃煤機組作為緊急備用電力設備，後者引發各方熱議。

來自台中的國民黨籍立委楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔、羅廷瑋堅持增氣要拆煤，一期建2座燃氣、拆2座燃煤，二期卻增4座燃氣、只拆2座，最後又有6座燃煤機組轉為緊急備用電力設施，擔心會偷偷運轉。台中市政府也認為，沒有減少用煤的數據，減煤恐淪為空頭支票。

環團發言時質疑，此為重大環評審查案，但是初審1次就通過太誇張，不應該這麼輕率通過，要求退回專案小組審查，並要求將增建4部燃氣機組減為2部。

台中市龍井區有數名里長及國民黨市議員林孟令持不同看法，陸續表達當地已有人罹癌，希望通過環評，加速燃氣機組增建取代燃煤，以改善空氣品質；但對於增建4個儲氣槽，台電必須到地方召開說明會說清楚，並建議經濟部整合當地中油、台電的儲氣槽設置與規範使用。

會中有環評委員指出，儲氣槽要確認安全；但現在談能源轉型議題太遙遠，現在就是要有電，也不能蓋得剛剛好，尊重台電專業評估。台電並說，6部燃煤機組作為緊急備用是買保險的概念，少一部就少一份保險；天然氣儲槽部分會到地方做更多說明，地方沒疑慮再往下走。

環境部綜合會中台電回覆內容指出，那6部備用機組若要運轉，有嚴格條件，且1年最多運轉720小時，以1年有8760小時來對比，肯定會減煤，但是不能沒有緊急備用設施。最後大會決議通過本案，但要待環境影響說明書定稿並經環境部備查後始得動工。

台電 環境部 環評

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