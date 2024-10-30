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中火二期環評通過 台電：燃氣計畫完成將拆除4部機

中央社／ 台北30日電
環境部今天通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環評審查，台電表示，後續將依環評會議結論確實執行，並落實儲槽安全溝通；未來既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為緊急備用國安機組。圖／聯合報系資料照片
環境部今天通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環評審查，台電表示，後續將依環評會議結論確實執行，並落實儲槽安全溝通；未來既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為緊急備用國安機組。圖／聯合報系資料照片

環境部今天通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環評審查，台電表示，後續將依環評會議結論確實執行，並落實儲槽安全溝通；未來既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為緊急備用國安機組。

台電透過新聞稿強調，台電推出減煤增氣的增建機組計畫，是因為人民有用電需求，台電不會創造用電需求，台電只會承擔「穩定供電」的責任。

台電表示，環評通過後，台電將加速完成各項施工前準備工作，許多許可證照仍需要各級政府的支持，「早一日動工，早一日完工。早一日增氣，早一日減煤」。推動中火二期新建燃氣機組計畫，除了可滿足中部地區持續成長的用電需求，更可進一步深化中火減煤力道。

中火二期計畫規劃興建4部燃氣複循環機組，台電說明，未來既有的10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部轉為緊急備用國安機組。至於保留緊備機組，是為了「多一部備用，多一分保障」。

台電表示，會用最嚴謹的態度運用緊急備用電力設施，按照最嚴謹的程序做好必要的機組測試，測試前也會依程序通報地方主管機關，並在法定每年720小時以內完成所有工作，確保國安與災害發生時的用電需求。

對於中火二期通過環評，台電表示，過程中各界針對中火二期計畫提出各種關切與疑慮，台電會謹記在心。台電承諾繼續做好各項地方溝通的工作，儲槽安全是在地鄉親最關切議題，台電將引進世界最先進、最安全、最嚴謹的技術，並以最高的施工品質，以實際作為化解各界的疑慮。

台電 環評

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