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卓揆：政府約聘人員明年起 月薪高於最低工資1.1倍

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰30日主持經發會，在會中特別提出8項創新對策，作為10項薪資對策的延伸。情境示意圖。圖／Ingimage
行政院長卓榮泰30日主持經發會，在會中特別提出8項創新對策，作為10項薪資對策的延伸。情境示意圖。圖／Ingimage

延續17日「行政院經濟發展委員會第2次會議」主軸－包容成長，行政院長卓榮泰30日主持經發會，繼續針對「薪資提升及薪資透明化議題」及「雙就業與雙照顧議題－提升婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率」兩項議題進行討論與意見交換。

卓榮泰在聽取國家發展委員會「薪資提升及薪資透明化議題」報告後表示，行政院於2018年提出10項薪資對策，包含5項短期目標（公部門主動解決低薪、薪資水準列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業家加薪、薪資透明化、提高時薪）與5項中長期目標（增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質、降低學用落差），並逐步推動相關具體措施，目前已展現階段性成果，請相關部會以短中長期各項目標持續精進，並依最新國內外情勢變化及國家發展計畫滾動修正，從政府作為加薪引擎、薪資透明化、強化產學合作、中小企業賦能、優化產業結構及附加價值等面向進行研議。

卓榮泰在會中特別提出8項創新對策，作為上述10項薪資對策的延伸，而8項創新對策共分為三大項目，第一大項為「政府作為加薪引擎」，包含3項創新對策：第一，政府部門應負擔起帶頭的責任，114年起中央政府的約聘/約僱/約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1倍（約31,449元）；第二，政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準，應高於最低工資1.1倍（約31,449元）；第三，配合《證券交易法》修正，金融監督管理委員會要求上市（櫃）公司要在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

卓榮泰接續說明，第二大項為「薪資透明化」，包含3項創新對策：第一，請勞動部研議修正《就業服務法》薪資揭露門檻，提升至5萬元。第二，請金管會研議將一定之薪資門檻，即最低工資之1.3倍（約37,167元），納入上市（櫃）公司申請許可審核，以利提升非主管員工薪資，確保合理薪資條件；第三，請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標，例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等，於114年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市（櫃）公司實收資本額100億元以上者，自117年度起申報性別薪資差距，讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。

卓榮泰進一步指出，第三大項為「中小企業賦能」，包含2項創新對策：第一，請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，受益對象主要為批發零售業、住宿、餐飲業及製造業，而企業成功提升獲利後，應將為員工加薪或分潤，納入後續政府輔導方案申請的要件之一，其中也包含已修正的《中小企業發展條例》，提高企業幫員工加薪的租稅優惠；第二，為鼓勵有獲利之中小企業善盡社會責任，對員工加薪，以帶動國內薪資水準成長，經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實之中小企業，額外提供3,500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低以0.1%計收。卓院長強調，他率先提出8項創新對策，未來仍可因應各種情勢變化持續增加提出「10+N」對策。

針對勞動部「雙就業與雙照顧議題－提升婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率」報告，卓榮泰表示，經濟發展必須普惠大眾，讓國人都能公平參與、共享成果，而雙就業、雙照顧是其中非常關鍵的策略。政府會持續完善公共支持體系，以減少民眾出門上班、回家要「第二輪班」的照顧負擔，讓工作者都能夠平衡工作與家庭責任、照顧不離職，並藉由持續精進職場支持方案，提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率，以確保臺灣經濟成長動能。

卓榮泰請衛生福利部及教育部積極透過社會投資策略，推動友善托育措施及「長照3.0」，協助減輕家庭育兒、照顧長者的壓力；此外，請勞動部以更積極的誘因，協助婦女、中高齡者及高齡者重返職場，並排除職場障礙，獎勵雇主增加僱用，設定更有企圖心的目標，包括：預定114年至117年每年增加3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場，持續提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率。

同時，針對育嬰留停部分，將於114年研議修正《就業保險法》、《公教人員保險法》及《軍人保險條例》，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月津貼，以強化經濟支持及提升男性參與；另請勞動部持續試辦彈性育嬰留職停薪，並審慎評估，作為未來政策精進之參考。

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