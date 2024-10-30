快訊

康芮強勢襲來！氣象署估明下午登陸 恐現「雙眼牆」：若置換成功會更強

明天停班課「台鐵全線停駛」！僅基隆=彰化區間車 中午前視風雨行駛

劉德華沒放颱風假！明天小巨蛋演唱會照辦 北捷班距調整、平面高架段停駛

郭智輝：規劃延長三大方案 擴大全球台商、外商申請

中央社／ 台北30日電

「投資台灣三大方案」自2019年7月1日開始實施，累計吸引投資額達新台幣2.3兆元。關於三大方案今年底屆期後是否延續實施，經濟部郭智輝今天表示，規劃延長投資方案，適用對象將擴大到全球台商、外商。

國民黨立委呂玉玲今天在立法院質詢詢問三大方案成效，以及三大方案延長相關的方案。

郭智輝表示，規劃延長三大方案，擴大讓全球台商以及外商適用申請；至於外商適用申請是否排擠台商和中小企業生存空間，郭智輝表示，「目前計畫不會」，歡迎所有想投資台灣的企業。

經濟部官員會後表示，有台商反映對延長三大方案的期待，現在已有外商申請投資台灣三大方案，像是AI伺服器大廠美超微（SUPERMICRO）申請「根留台灣方案」，近期也有外商申請「中小企業方案」。

官員表示，由於優惠手續費對企業來說是最大的誘因，後續會向國發會爭取經費，以及向部長報告具體的執行方案。

根據經濟部書面業務報告指出，投資台灣三大方案從2019年至2024年，預計將吸引投資金額達2.4兆元，新增就業人數共16.8萬人。

統計至今年10月18日，已有1554家廠商通過審查，總投資金額2兆3614億元，達成率約98%，預估可創造就業人數15.4萬人。

台商 經濟部 郭智輝

延伸閱讀

郭智輝百億度綠電引議 傅崐萁：電價不漲才是首務

【重磅快評】拆煤承諾打到骨折 郭智輝遠遠不如王美花

郭智輝引王陽明詩辯護供電 朱立倫：知行不一 何來遠見？

郭智輝保證滿足輝達百億度電力需求 藍委齊批：草率

相關新聞

歷經4小時拉鋸 中火二期增氣計畫通過環評

環境部今天下午的環評大會審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期），本案歷經4個多小時審查後，雖然環保團體、立法委員...

台積電晶片白手套事件後 華為等公司將列我實體清單？經濟部說話了

中國大陸電信巨頭華為繞道下單買台積電（2330）晶片事件，綠委關切經濟部是否將華為、比特大陸等公司納入台灣實體清單，經濟...

台美租稅協定談判啟動 KPMG：將為台美帶來雙邊利益

美國財政部於10月29日宣布，美國和台灣即將展開台美避免雙重課稅協定之談判。KPMG稅務投資部副營運長丁傳倫表示，美國政...

川普當選倒數計時？不確定、交易性高 台灣經濟學家都怕他當選

美國總統大選倒數一個月，民主黨總統候選人賀錦麗與代表共和黨的前總統川普兩人依舊勢均力敵。由於川普的對台政策具有高度的不確定性和「交易性」，萬一最後是川普重返白宮，專家提醒，有3件事是台灣必須提前做好準備的。

經發會三次會議開出三帖藥方 經濟要好轉起來了？

行政院成立經濟發展委員會，自今年7月18日召開首次會議、9月3日第一次顧問會議後，也在上周召開第二次委員會議，目前三次會議過後，雖有大致方向出爐，但外界更期盼經發會能端出「解方」，究竟這三次的會議後，經發會獲得哪些具體策略？

強調沒卡關「銀新未來城」 國土署反擊新北市府

針對新北市稱中央卡關銀新未來城，國土署30日表示，內政部都委會專案小組早在2021年4月27日第一次專案小組會議上，已說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。