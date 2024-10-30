郭智輝：規劃延長三大方案 擴大全球台商、外商申請

「投資台灣三大方案」自2019年7月1日開始實施，累計吸引投資額達新台幣2.3兆元。關於三大方案今年底屆期後是否延續實施，經濟部長郭智輝今天表示，規劃延長投資方案，適用對象將擴大到全球台商、外商。

國民黨立委呂玉玲今天在立法院質詢詢問三大方案成效，以及三大方案延長相關的方案。

郭智輝表示，規劃延長三大方案，擴大讓全球台商以及外商適用申請；至於外商適用申請是否排擠台商和中小企業生存空間，郭智輝表示，「目前計畫不會」，歡迎所有想投資台灣的企業。

經濟部官員會後表示，有台商反映對延長三大方案的期待，現在已有外商申請投資台灣三大方案，像是AI伺服器大廠美超微（SUPERMICRO）申請「根留台灣方案」，近期也有外商申請「中小企業方案」。

官員表示，由於優惠手續費對企業來說是最大的誘因，後續會向國發會爭取經費，以及向部長報告具體的執行方案。

根據經濟部書面業務報告指出，投資台灣三大方案從2019年至2024年，預計將吸引投資金額達2.4兆元，新增就業人數共16.8萬人。

統計至今年10月18日，已有1554家廠商通過審查，總投資金額2兆3614億元，達成率約98%，預估可創造就業人數15.4萬人。