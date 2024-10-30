台中電廠增氣減煤二期計畫 環評決議無需進入二階

環境部環評大會30日審查台中電廠燃氣二期計畫，台電規劃將燃煤1、2號機組用地與其餘空地，規劃設置四部燃氣複循環機組。各界對於「增氣減煤」有共識，但執行細節仍有歧見，經過逾4個小時的討論後，環評大會建議無需進入二階環評。

台中電廠燃氣一期計畫已通過環評審查，將新建2部燃氣複循環機組，以及5座液化天然氣儲槽，燃煤1至4號機組在燃氣機組商轉後，逐步轉為備用機組，經濟部也宣示台電願於2026年啟動拆除二部燃煤機組及一根煙囪。

台電「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響評估工作」，規劃設置總容量約550萬瓩高效率燃氣複循環機組以取代廠內既有燃煤機組，預計在完工之後，可就近供應中部科技產業升級的電力需求，而這次計畫的第一部機組預計於2031年開始商轉。

台電在環境影響說明書指出，預計運用台中電廠廠內原燃煤1、2號機組用地、以及部分露天煤場用地及廠內空地，規劃設置四部燃氣複循環機組，每部機組包含2台1配1機組)，加計抽水機房、行政營運生活設施、開關場區與其他附屬設施等用地後，計畫面積約為34.3公頃。