台美租稅協定談判啟動 KPMG：將為台美帶來雙邊利益

美國總統大選倒數一個月，民主黨總統候選人賀錦麗與代表共和黨的前總統川普兩人依舊勢均力敵。由於川普的對台政策具有高度的不確定性和「交易性」，萬一最後是川普重返白宮，專家提醒，有3件事是台灣必須提前做好準備的。

2024-10-30 18:53