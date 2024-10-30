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台美租稅協定談判啟動 KPMG：將為台美帶來雙邊利益
美國財政部於10月29日宣布，美國和台灣即將展開台美避免雙重課稅協定之談判。KPMG稅務投資部副營運長丁傳倫表示，美國政府將就先前參眾兩院已提出的草案，與相關委員會進行合作，並與國會合作推動立法。
丁傳倫指出，草案內容包括降低股利、利息和權利金的扣繳稅率、引入常設機構概念、外派員工的稅務處理方式、反濫用條款、爭議解決機制、資訊交換規定等面向。
KPMG安侯建業稅務投資部執行副總廖月波說明，美國近年來積極推動美國晶片法，獎勵在美國境內建設半導體製造設施的投資、創造當地就業機會，以增強半導體供應鏈韌性，也進一步促進了台灣對美國的投資。
廖月波認為，若後續談判結果順利，在雙邊租稅協定生效後，對於台灣企業而言，引入常設機構概念、外派員工的稅務處理方式，將使台商在美活動是否需課稅將有更明確的判定原則，有望降低赴美投資台商及外派員工的稅負負擔及增加稅負確定性、降低跨境支付款項扣繳稅率，優化台商在美國的獲利情形，提升在美國市場競爭力，預期租稅協定將為美國與台灣帶來雙邊利益。
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