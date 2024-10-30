快訊

全台皆納陸警範圍！康芮今晚至明晨「強颱巔峰之姿觸陸」 北東慎防大豪雨

雲端發票抽獎活動爆爭議！台北中獎人竟也在高雄國稅局中獎名單裡

回來了！超思案採購關鍵人物 秦語喬之女吳諭非返台歸案

聽新聞
0:00 / 0:00

移民署台北市服務站頻停電 台電：地下電纜事故造成

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
移民署被爆停電頻繁，台電表示，是地下電纜事故造成，且在短時間內復電。圖／本報系資料照片
移民署被爆停電頻繁，台電表示，是地下電纜事故造成，且在短時間內復電。圖／本報系資料照片

仲介公司投訴，移民署台北市服務站每個星期都在跳電，上星期三（23日）也停電，辦件辦到一半停電，連電腦也不能辦理案件。對此，台電今日回應表示，是地下電纜事故造成，且在短時間內復電。

仲介公司表示，除了上星期以外，今日又再度停電、暫停辦理收件，號稱國安單位的移民署，現在連管制的門禁、電梯，都因為停電失效，電腦每次停電也無法使用，難道是駭客入侵？

台電表示，有關移民署台北市服務站連續兩周發生停電，23日及30日停電事故皆為地下電纜故障所導致，其中23日停電於一分鐘內便全數轉供復電、30日停電則在15分鐘左右復電完成，皆於短時間內迅速復電。

停電 台電 電纜

延伸閱讀

康芮颱風來了！台電8000人備戰 預計1日上午全面搶修復電

颱風康芮來襲 台電加派人力進駐恆春、小琉球

康芮颱風帶來強風 台東綠島649戶停電

「蹦」一聲！晚餐時段板橋2百多戶突停電 台電曝原因「不是小動物」

相關新聞

中火二期新建燃氣機組環評 現場爆激烈口角一度停擺

環境部今天下午審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期），針對中火二期擴大天然氣機組下，環保團體認為中火減煤反而愈減...

強調沒卡關「銀新未來城」 國土署反擊新北市府

針對新北市稱中央卡關銀新未來城，國土署30日表示，內政部都委會專案小組早在2021年4月27日第一次專案小組會議上，已說...

移民署台北市服務站頻停電 台電：地下電纜事故造成

仲介公司投訴，移民署台北市服務站每個星期都在跳電，上星期三（23日）也停電，辦件辦到一半停電，連電腦也不能辦理案件。對此...

影／環境部今審查中火二期環評

環境部下午審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期），由政務次長葉俊宏主持環評大會，現場參與人數超過百人，國民黨台中...

中火二期燃氣機組環評 立委：實質交換是鄉親最低底線

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評初審在今年8月底通過，今天下午14時將於環評大會審查，今天現場有中市府代表...

中火二期擴廠高碳排 環團籲退案重審

「中火以氣換煤減汙量有限，也不利中台灣空品大幅改善，新建燃氣機組計畫應退回重審！」多個環團30日於環境部前召開記者會，批評中火減煤不該變成大幅增氣擴廠，呼籲二期燃氣規模應由新建4部機組減半為2部，也要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。