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移民署台北市服務站頻停電 台電：地下電纜事故造成
仲介公司投訴，移民署台北市服務站每個星期都在跳電，上星期三（23日）也停電，辦件辦到一半停電，連電腦也不能辦理案件。對此，台電今日回應表示，是地下電纜事故造成，且在短時間內復電。
仲介公司表示，除了上星期以外，今日又再度停電、暫停辦理收件，號稱國安單位的移民署，現在連管制的門禁、電梯，都因為停電失效，電腦每次停電也無法使用，難道是駭客入侵？
台電表示，有關移民署台北市服務站連續兩周發生停電，23日及30日停電事故皆為地下電纜故障所導致，其中23日停電於一分鐘內便全數轉供復電、30日停電則在15分鐘左右復電完成，皆於短時間內迅速復電。
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