中火二期新建燃氣機組環評 現場爆激烈口角一度停擺

環境部今天下午審查台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期），針對中火二期擴大天然氣機組下，環保團體認為中火減煤反而愈減愈肥，要求本案退回重審。然而環評現場環保團體與其他登記發言人士對於中火二期的意見不同，在發言階段爆發激烈衝突，環評流程一度停擺。

開發單位台灣電力股份有限公司表示，本計畫開發基地位於台中市龍井區的台中港電力專業區內，規畫設置4部燃氣複循環機組，總裝置容量550萬瓩以下，加計抽水機房、行政營運生活設施、開關場區與其他附屬設施等用地，計畫面積約為34.3公頃。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，中火大增4部燃氣機組是為工業用電需求未雨綢繆，但企業需要的是低碳再生能源綠電，而非仍有煤電一半碳排的氣電，中火暴增氣計畫是搞錯需求與方向。喊話環評委員退回小組重審，增設燃氣也應適可而止。

然而因為發言時間超過3分鐘的登記發言時間，現場部分里長不滿發言時間過長要求馬上結束發言，身旁環團代表人士也對此不滿，雙方爆發激烈的口角，其中包含有代表認為台電本次的以氣代煤方向正確，應該盡速通過環評，也要求環保團體不該隨意代表地方的聲音。

台中市議員林孟令發言時向環保團體致歉緩頰，強調龍井區的各位里長並沒有指責的意思，增氣減煤是台中地區居民最大的期待，支持盡快增氣減煤，本案計畫提到4個燃氣儲槽，然而台電簡報中的說明過於簡單，地方仍存在許多疑慮，要求台電到地方再另召開說明會。也主張台中港區的天然氣儲氣槽在未來應該優先供中部機組使用，也要增設安全儲量。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，今天現場出現爭執，然而環評會議是有受過環境教育者提供正確觀念、環境教育的重要場合，250公尺高的中火電廠所排出的空汙落點不見得是在旁邊鄉鎮，呼籲環境部的環境教育要做得更好。

龍井區山腳里長陳春雄表示，今天來到現場是為了讓子孫不再被懸浮微粒危害，台電增氣減煤的策略怎麼可能會反對？現場有環保人士以為了回饋金汙名化台中鄉親，但是台電能承諾中火能搬走嗎？如果搬不走，龍井鄉親難道不該得到回饋嗎？