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景順：全球市場不確定性與日俱增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
景順首席全球市場策略師Kristina Hooper指出，國際貨幣基金組織警告公共債務和其他風險正在增加。情境示意圖。圖／Ingimage
景順首席全球市場策略師Kristina Hooper指出，國際貨幣基金組織警告公共債務和其他風險正在增加。情境示意圖。圖／Ingimage

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper指出，國際貨幣基金組織警告公共債務和其他風險正在增加。

國際貨幣基金組織上周下調2025年的全球經濟成長預測，同時對各國央行在抑制通膨和避免經濟衰退方面取得的成功表示認可。國際貨幣基金組織出於對地緣政治衝突、貿易保護主義及赤字不斷擴大等風險持續加劇的擔憂，進而下調成長預期。此外，國際貨幣基金組織還在上周表達對全球公共債務的擔憂，預計到今年年底全球公共債務將達到100兆美元，占全球國內生產毛額（GDP）的93%，許多國家都面臨著債務問題。以英國為例，英國正焦急地等待即將在周發布的秋季預算。英國本屆政府繼續強調將審慎規劃支出，並承諾將降低債務占GDP的比重。因此，英國國債收益率可能會小幅上升，但應不會出現類似2022年的國債危機。

日本執政聯盟在上周的日本眾議院選舉中意外失利，未能獲得眾議院過半多數席位。 日本未來幾天將組聯合政府，新政府面臨三種不同的潛在聯盟形式，其中兩種將由日本新任首相石破茂繼續掌權，而第三種情景則可能意味著反對黨領袖將當選新一任首相。貨幣政策方面，傳統看法認為執政聯盟在選舉中的失利可能會減緩日本央行的政策緊縮步伐，產生的影響甚至比石破茂上個月擊敗高市早苗成為自民黨領袖時還要大。從經濟政策角度來看，新政府的財政政策可能更具擴張性，因為主要的反對黨提出了面向低中收入族群的減稅增支政策。這可能會擴大政府整體面臨的債務負擔，進而迫使政府在未來進一步縮減支出。就目前而言，考慮到日本勞動力市場依然緊俏，日本經濟持續朝內需驅動成長的結構性轉型應可保持不變。這一結構性轉變有望繼續支撐日本股市。

加拿大央行上周決定降息2碼，這是其第四次降息，也是加拿大央行在本輪週期的首次大幅降息。加拿大央行總裁Tiff Macklem明確表示，當前重點是刺激需求，同時維持穩定其低水準的通膨。 為實現其目標，加拿大央行今年很可能還會再進行一場降息。值得注意的是，國際貨幣基金組織預期 2025年加拿大經濟成長將大幅加速，與其對大多數其它已開發經濟體預期的普遍溫和增長有所不同。國際貨幣基金組織預計今年加拿大GDP將成長1.3%，而明年將增速至2.4%。

美國聯準會褐皮書要點顯示，儘管有一些領域表現疲軟，但美國經濟總體保持穩健。一些地區的製造業活動放緩，消費者支出喜憂參半，一些消費者仍持續面臨壓力。就業成長非常溫和，但裁員也十分溫和。經歷了長期難以找到員工後，雇主似乎很重視留住員工。好消息是，雖然勞動力市場依然相對緊俏，但許多地區的工資成長已有所放緩。總統選舉為企業和消費者帶來不確定性。最新發布的褐皮書多次提到，美國總統選舉帶來的不確定性導致企業延遲做出重大決策，包括投資計畫和招聘，且似乎也在抑制消費者支出，尤其是在大宗採購方面。近期製造業活動的疲弱也有一部分是由於選舉帶來的不確定性。但令人感到鼓舞的是，一些企業預期一旦選舉相關的不確定性得以消除，伴隨利率的持續下降，2025年的經濟活動會大幅增加。

標普500指數內37%的公司已發布了獲利報告。其中75%的公司獲利超出預期，59%的公司營收超預期。10年期美國公債收益率上周創7月以來新高。9月16日，也就是美國宣布大規模降息前，10年期美國公債收益率僅略超過3.6%。而上周末收盤時，10年期美國公債收益率已略高於4.2%；在相對較短的時期內，這是一個非常顯著的上漲幅度。直到最近，不斷上升的公債收益率都沒有對今年股市的上漲造成抑制。美股上周的確有所回落，但這並不意外，因為當2022年10月和2023年10月公債收益率迅速上升時，美股也曾有所下跌。2024年4月，美股也曾因美國公債收益率上漲發生過一次溫和的拋售，但僅持續較短時間。 投資人可能擔心未來美國預算赤字會有所增加，進而推動美國公債收益率上升。

日本央行 美國公債 美股

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