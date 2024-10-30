勞金局辦450億新制勞退委任案 徵選5業者

勞動部勞動基金運用局今天宣布，將辦理新制勞退基金國內投資絕對報酬型委託經營案，擬選5家代操業者並以有編製永續報告書上市櫃公司為投資標的，總委託金額新台幣450億元。

勞動部勞動基金運用局今天發布新聞稿指出，將辦理新制勞工退休基金113年度的國內投資絕對報酬型委託經營案、公開徵求受託機構。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹今天告訴中央社記者，這次規畫的委任類型為絕對報酬型，目標報酬率為年報酬率6.61%，以台灣證券交易所公告近5年股票集中市場平均殖利率3.61%為基準，再加計300個基本點為收益目標。

劉麗茹表示，過往都是以加計250個基本點，這次提高加計300個基本，除了因應台股市場規模成長，並考量基金績效提升及目標達成可行性外，也是期許受託機構能積極創造報酬，提升基金整體績效。

劉麗茹說，這次預計擇優徵選5家受託機構，每家受託金額為90億元，總委託金額共計450億元。

另外，勞金局也說，為落實永續投資策略，將持續以編製永續報告書上市櫃公司為投資標的，期望在兼顧收益前提下，能透過資本市場力量，導引企業重視永續發展。