中火二期燃氣機組環評 立委：實質交換是鄉親最低底線

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評初審在今年8月底通過，今天下午14時將於環評大會審查，今天現場有中市府代表及數名中部立委與會，立委表示，新增多少燃氣機組就要讓多少燃煤機組退場，增氣拆煤是鄉親最低的要求，但如今看來政府自毀承諾，拒絕台中人再用肺發電。

開發單位台灣電力股份有限公司表示，本計畫開發基地位於台中市龍井區的台中港電力專業區內，規畫設置4部燃氣複循環機組，總裝置容量550萬瓩以下，計畫面積約34.3公頃。根據立法院「中火以氣換煤」主決議， 為加速推動台中電廠新燃氣機組計畫及天然氣接收站計畫，台中電廠10部燃煤機組提前11年於2035年全部除役。

今早不只環保團體在環境部前召開記者會呼籲本案應退回重審，國民黨台中立委王育敏、黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋、顏寬恒、楊瓊瓔稍早也在立法院舉行記者會，呼籲中央履行新建燃氣必須拆燃煤的承諾，不應該經濟部前部長的承諾在現任部長就跳票。

本次環評大會現場與會人數踴躍，今天有4位立法委員也登記發言，廖偉翔表示，現在中火規畫以氣換煤減少空汙，但這樣的規畫下在沒有淘汰燃煤機組下，整體裝置容量來到1140MW，已成為全球最大，應該要增氣拆煤，中火二期燃氣的4部燃氣機組，加上一期的2部燃氣機組，總裝置容量達810MW，應該拆掉全部燃煤機組。

顏寬恒表示，中部鄉親支持以氣代煤，但要實質的換，燃煤機組轉為備用機組就不是實質的換，先前地方的說明會也過於簡單，有暗渡陳倉、偷吃步的味道。未來台中港的天然氣儲氣槽越來越多，燃煤機組逐步退場並除役才是鄉親的期待，建幾部拆幾部也是鄉親能接受的底線，呼籲環委慎重審查。

羅廷瑋指出，鄉親都支持燃氣機組興建，但最低底線就是實質的燃氣換燃煤，台中市罹患肺癌比率最高，電網不該集中在中部地區。

楊瓊瓔表示，台中付出這麼多，沒理由經濟部前部長王美花的承諾結果換成現任部長郭智輝跳票，政府應該是一致的，賴總統說的二次能源轉型卻是讓中火變成全球最大的火力電廠，台中人不是次等公民，轉備用機組讓民眾很緊張，強烈呼籲增氣就要拆煤，不要糟蹋台中人的健康，拒絕用肺發電。