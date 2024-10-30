郭智輝百億度綠電引議 傅崐萁：電價不漲才是首務
經濟部長郭智輝昨天掛保證可以供應輝達100億度綠電需求，引發關注。立院國民黨團總召傅崐萁今天表示，郭智輝首要任務是電價不漲價，這才是全國人民關心的事務。
經濟部長郭智輝昨天掛保證可以供應輝達100億度綠電需求，引發關注。他今天在立法院表示，輝達執行長黃仁勳尚未直接向經濟部提出百億度綠電需求，國際大廠都有海外布局的時程安排，「輝達不會不回來（台灣）」，經濟部也與輝達溝通來台投資的人力問題。
傅崐萁今天與多名國民黨立委拜會雲林縣府，他會前接受媒體聯訪。
傅崐萁說，郭智輝從商業界到內閣擔任經濟部長，國內產業與民眾對他有高度期待，可是郭智輝一開始不排除核電到完全跟核電隔絕，開始漲電價，接下來要新台幣2000億元補台電公司虧損，也包括到菲律賓設綠電等，以上是民進黨新潮流先部署，郭智輝再做相關反應。
針對100億度綠電，傅崐萁認為，郭智輝首要任務是電價不漲價，讓全民不要成為民進黨政府提款機，這才是全國人民關心的事務。
傅崐萁強調，其他天馬行空、亂開支票的事，是民進黨一貫伎倆，國民黨則是先搞定民生問題，再談其他。
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