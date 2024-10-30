公平會委員新人選出爐 李鎂等3人續任、1人新任
公平會委員任期將於2025年1月31日屆滿，行政院人事總處30日公布最新提名人選，李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等4人，名單將函送立法院審查。
行政院指出，根據公平會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業，此次公平會委員的提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員李鎂、陳志民及洪財隆等3人為續任；林慶堂1人為新任，並指定委員李鎂為主任委員，陳志民為副主任委員，任期均自2025年2月1日至2029年1月31日止，上開被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。
另外，行政院在提名時已併同考量政黨比例，符合公平會組織法規定。此次提名作業期盼立法院能盡早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。
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