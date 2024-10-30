中火二期擴廠高碳排 環團籲退案重審

「中火以氣換煤減汙量有限，也不利中台灣空品大幅改善，新建燃氣機組計畫應退回重審！」多個環團30日於環境部前召開記者會，批評中火減煤不該變成大幅增氣擴廠，呼籲二期燃氣規模應由新建4部機組減半為2部，也要求本案退回重審。守護外木山行動小組召集人王醒之呼籲，應優先兌現「工業用電深度節能」政見以有效減碳。

增燃氣排碳量反而更多

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫（中火二期）環評初審在今年8月底通過，30日下午14時於環評大會審查。環團於會前到環境部抗議，要求環評委員應將本案退回小組重審，中火二期燃氣規模也應減半，縮小規模為2部燃氣機組。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，環保團體樂見中火全數以氣換煤，但是台電不能藉機大幅擴張燃氣發電，讓中火變成全球最大煤氣發電廠，不僅減汙量有限也不利中台灣空品大幅改善，更不利台中在2030年達到減碳3成的目標。

環評應退回重審

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，這次中火一口氣要增加4部燃氣機組550萬瓩，等於是被取代6部燃煤機組330萬瓩的1.67倍，甚至等於目前中火10部燃煤機組的裝置容量，形同大幅擴廠，假如中台灣空汙治理平台的縣市首長不親自出席本次中火擴廠環評且表態反對，空汙防制就是說一套說一套。

「此案仍有環境疑慮，環評初審竟然一次就過？」彰化環保聯盟主任吳慧君強調，本案雖是煤轉氣，但台中電廠規模實際大幅擴張，讓原本550萬瓩的電廠變成810萬瓩的電廠，甚至在燃煤機組未拆除前，會是高達1140萬瓩的火力發電廠，是原本中火的2倍大，仍有環境疑慮下，呼籲本案環評大會應退回小組重審。

工業用電應先節能

王醒之則表示，中火是全世界排碳量最高的電廠，而台灣人均碳排量每年12噸，更是全球平均的2倍，然而中火二期的環評初審結果，卻讓本來該除役的機組變成實質上延役。

他呼籲賴政府應優先兌現「工業用電深度節能」的政治承諾，以免台灣下一階段減碳時，反而成為化石燃料輸出國強勢傾銷的對象。

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