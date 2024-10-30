【重磅快評】拆煤承諾打到骨折 郭智輝遠遠不如王美花

全球最大火力電廠中火第二期新建燃氣機組環評大會今天登場，環團呼籲台中市長盧秀燕率隊力擋中火擴廠，但盧改派副市長黃國榮出席，訴求台電「增氣減煤至少增一拆一」；其實這已是地方打折後的要求，主其事的經濟部長郭智輝既能大方允諾輝達供應100億度綠電，這般豪氣更應該用在淘汰老舊的燃煤機組上，可別連滿意度敬陪末座的王美花都不如。

根據台電規劃，目前正在施工的中火燃氣一期計畫為新建2部燃氣複循環機組（氣1、氣2），燃煤1至4號機組於燃氣機組商轉後逐步轉為備用機組，經濟部也已宣布啟動拆除煤1、煤2機組的期程；燃氣二期計畫則將新建4部燃氣機組（氣3-氣6），燃煤3、4號機組將逐步拆除、燃煤5到10號機組則逐步轉為緊急備用電力設施。不過二期計畫於8月30日一次就通過環評初審，引發環團強烈不滿。

其實，中火增氣、減煤的過程，政治角力不斷。經濟部前部長王美花兩年前在答詢時曾向立委承諾，中火新增1號、2號燃氣機組，這是經過非常多的努力，在燃氣機組1號蓋好後的第二年，就會啟動燃煤機組1號、2號機的拆除作業。

也就是說，當時中央給地方的承諾是「增一拆二」或「增二拆二」，這當然不是王美花自己想出來的，必然是經過蔡政府仔細盤算後提出；盧秀燕知道這個承諾不易達成，自動退讓為「增一拆一」，其實是在王美花的承諾範圍內給中央相當大的彈性。

但中央有無遵守「增一拆二」或「增二拆二」的承諾呢？如果依照這個承諾，台電應該是在燃氣一期計畫建設完成即應拆除燃煤1至4號機組，燃氣二期計畫建設完成即應拆除燃煤5至10號機組，這是很簡單的數學。但是經濟部政策性慢半拍，只宣布啟動拆除煤1、煤2機組的期程，燃煤3、4號機組要等到燃氣二期計畫啟動再說，這個「緩煤之計」顯然已違背王美花任內的承諾。

郭智輝上午面對國民黨立委楊瓊瓔詢問時，強調會遵守前任部長王美花的承諾，將2部燃氣機組建置完畢後，先拆除2座燃煤機組（燃煤1、2機），但他卻避談燃煤3、4號機組什麼時候拆，顯然就是打算「增四拆二」，又把地方的期望打了對折。

從王美花的「增一拆二」到盧秀燕的「增一拆一」，再到郭智輝的 「增四拆二」，民進黨政府的承諾還真的不能當真；只是郭智輝一談到輝達要綠電，也不先怗怗自己的份量，秒答可以供綠電100億度，但說到要中火增氣減煤，就只知道要打折打到骨折。如果連「增一拆一」都做不到，環團要求2029年中火無煤及新建機組減半，恐怕連提都別提了。