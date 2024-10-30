朱敬一：台北高房價登全球第二 可從三面向下手

行政院經濟發展委員會顧問朱敬一30日指出，經發會中自己在的組別為包容成長組，主要針對所得分配不均、房價太高、青年人的困擾、房屋貸款等面向討論，其中在房價問題，他點出台北市房價是全世界第二，年輕人買不起房子，也因此不敢生小孩，房價壓力是大問題，但要解決高房價問題還是要從三面向思考，稅制、金融面，以及租房。

朱敬一今日接受YahooTV《齊有此理》節目專訪時提到，對於台灣的經濟狀況可以分為三部分，首先是房價，台北市房價已經來到全世界第二名，在面臨房價如此高的狀況，年輕人當然就買不起房子，買不起房也就不太敢生小孩，雖然政府一直在打炒房，但這部分還是要分為三面向思考。

朱敬一說，首先是先思考要買房子還是租房子，畢竟短期內要協助年輕人買到房子不容易一般年輕人的薪水和都會區房價差太多，因此租屋就是可以思考的面向；第二，從銀行端思考，如果買房子給你幾成貸款，不能夠超過多少，這部分也是央行目前在做的；第三就是從租稅下手，綜合所得稅約有十種，綜所稅是常態性課稅，另一種是「偶發所得」，也就是土地增值所得，這是分離課稅。通常兩個所得是分開的，他最近把綜合所得、土地買賣賺得錢的所得合計當分母，土地增值所得當分子，愈有錢的人比愈大，萬分之一所得的比值快到七成，意思是所得有七成來自土地買賣所得。

朱敬一提到，以此為討論基礎，現在一定要把統計數據攤出來。至於台灣房價是「不吃不喝17、18年才能購屋」，這些資料庫都有統計數據，所以最終仍要從三個方向討論，包含稅制、金融面，以及租房，其中又以社會住宅可能性較高。

至於對於低薪的問題，朱敬一則提到，雖然我國現在已經有最低工資調整，但能帶動薪資條長的效果只有「一點點」。畢竟，最低工資調整和軍公教調整是兩回事，在顧問會議中，較熟悉勞工議題也有提出，公司的薪資結構是否應透明？有的國家做得到；其次，有的國家立法規定公司CEO薪水和公司平均薪水比率，比如某公司平均薪資每年100萬，假設訂定100倍，CEO薪水可以達到一億，社會接受度也不會低，此外也有的歐美國家對於勞工權益另一種保障，就是在董事會裡面設勞工董事，不過這也需要凝聚社會共識。