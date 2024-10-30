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一個字代表！.tw/.台灣國碼域名將開放一字元中文註冊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

想用一個中文字代表公司名稱嗎？財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）宣布，.tw/.台灣國碼域名將開放一字元中文註冊，將從2024年11月5日至11月19日進行搶灘期註冊，並於11月22日正式全面開放註冊；這項創新服務採取「先註冊、先取得」的原則，為品牌提供高度簡潔的域名選擇，進一步增強消費者對品牌的識別和記憶度。

TWNIC表示，搶灘期僅開放13,060個中文字做為網域名稱。根據經濟部《2023年中小企業白皮書》所公開的資料顯示，2022年全台計有1,652,038家公司，意味著能取得的公司不到1%，預計搶先註冊一字元中文域名的競爭將極為激烈。為了讓真正有需求的企業和個人用戶能夠搶先擁有，TWNIC特別設立搶灘期，可支付額外費用以增強註冊成功機率，以便優先取得稀缺域名資源，可透過「https://咱.tw」活動網站查詢了解註冊細節，

TWNIC指出，一字元中文網域名稱的引入，讓企業僅需一個中文字便能成為品牌的線上門戶，為數位識別注入極簡主義的特色。縮短用戶的訪問路徑，還能提升品牌的辨識度，使消費者僅需一字就能聯想到品牌意象。並可將一字元中文域名印製於名片、產品包裝或各式廣告中，讓消費者只需記住一個字即可訪問網站。

使用一字元網域名稱，除了使品牌的數位識別更為直觀外，還能有效防止釣魚網站的模仿行為。釣魚網站往往利用知名品牌或企業的網域名稱進行修改，企圖模仿官方網站的外觀以欺騙消費者，以單字中文域名，企業可以將其品牌直接與獨特的數位標誌綁定，增強消費者對網站真實性的信任，避免潛在的欺詐風險，不僅是一個便捷的訪問途徑，更能讓消費者能夠在辨識品牌時更加有信心。

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