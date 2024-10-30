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美大選牽動台美經貿 經長：若台廠受影響會出來努力

中央社／ 台北30日電
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

美國共和黨總統候選人川普稱「台灣搶走晶片生意」，經濟部長郭智輝今天表示，不同意川普的說法，台美經貿關係很好，但由於美國選舉還沒結束，對候選人的發言不應有所定論，若美國政策影響台灣產業的市場運作，「經濟部會出來努力」。

川普（Donald Trump）日前接受專訪，談及美國經濟與台灣等廣泛議題，並指台灣搶走晶片生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，提出希望台灣向美國支付保護費等看法。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會列席報告業務概況並備質詢，國民黨立委賴士葆詢問，郭智輝對於川普所指台灣搶走晶片生意的看法，以及是否透過外交部等單位力量向美國說明清楚，台灣並沒有偷走晶片產業。

郭智輝表示，不同意川普的言論，但美國還在選舉期間，不便評論選舉期間的相關言論；台灣與美國關係很好，對於候選人的發言，由於選舉還沒有結束，不應有所定論。

賴士葆追問，若川普相關言論形成政策，是否影響台美經貿。郭智輝表示，未來持續觀察，如果影響台灣產業的市場運作，「經濟部會出來努力」；但川普可能只是開玩笑，加上要形成一個政策需要經過許多討論，以及彼此了解等過程。

川普 美國經濟

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