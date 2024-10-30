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台美將展開租稅協定談判 資誠：對台企有二個重要意義

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
美國財政部29日宣布，美國和台灣將開始就解決雙重課稅問題進行全面協議的談判，首輪談判預計在未來幾周內進行。（路透）
美國財政部29日宣布，美國和台灣將開始就解決雙重課稅問題進行全面協議的談判，首輪談判預計在未來幾周內進行。（路透）

美國財政部在29日宣布，美國與台灣在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主持下，將開始談判台美租稅協定。首輪談判預計在未來幾周內進行。

資誠稅務諮詢顧問公司董事蔡怡歆表示，協議談判對台資企業具有重要意義。首先，降低跨境支付的扣繳稅將減少企業的稅務負擔，提升獲利能力。其次，規範常設機構和短期外派員工的稅務處理條款，將有助於企業更靈活地進行跨境人力資源的配置與管理。但是企業必須注意反租稅濫用條款和信息交換條款所產生的影響。

台美租稅協定協談係建立在美國國會的倡議基礎上，拜登政府認可眾議院和參議院內各委員會為解決雙重課稅問題所做的工作，包括提出《美國-台灣加速雙重課稅減免法案》和《美國-台灣稅務協議授權法案》草案。政府承諾在談判過程中與相關委員會保持溝通，並與國會合作，通過立法批准最終協議，並透過美國內地稅法實施協議。

這項全面性的租稅協定將為美國和台灣帶來重要利益，特別是，台美租稅協定簽訂將支持「晶片與科學法案」強化半導體供應鏈韌性、創造就業機會以及鼓勵在美國建設半導體製造設施的目標。

這將減少雙重課稅對台灣投資美國以及美國投資台灣的障礙，尤其是對於在完整的半導體生態系統中至關重要的中小企業。預計協定將依照美國租稅協定範本，並包括以下內容：

1.降低跨境支付股息、利息和權利金的扣繳稅

2.規範常設機構和短期外派員工的稅務處理條款

3.反租稅濫用條款，以防止獲利不課稅和租稅協定濫用

4.爭議解決機制

5.資訊交換條款，以幫助兩地稅務機關履行其作為稅務管理者的職責

蔡怡歆分析，談判進程和最終簽署，將進一步促進台美兩地經濟合作，不只為台資企業在美國的投資和營運提供更有利的稅務環境，也提升美國企業在台營運強化兩地人才技術交流布局。

半導體 美國在台協會

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