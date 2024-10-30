掛保證給輝達百億度綠電遭質疑畫大餅？ 經長以王陽明詩句回應

經濟部長郭智輝29日在立法院掛保證，可以供應輝達100億度綠電需求，引發各界關注。郭智輝今日表示，目前台灣綠電發電量約268億度，預估2026年將達到550億度，可滿足研發中心、數據中心等產業需求。但他在立法院經濟委員會詢答表示，「就我們的資料，黃仁勳沒有說要100億度綠電」。

郭智輝今日出席立法院經濟委員會列席報告業務概況並備質詢。民眾黨立委張啟楷接續質詢，提供輝達100億度綠電是否為「畫大餅」、「綠電在那裡？」時，郭智輝則以王陽明的詩句「山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊」。

郭智輝在詢答表示，國際大廠都有它的策略，不能替它公開太多；「我們答應它幾個投資條件」，現還有人力問題還在溝通。

郭智輝在會前接受媒體訪問強調，預估2026年綠電發電量將達550億度，可以滿足研發中心、數據中心等需求；綠電來源包括風力和太陽能等，其中風力發電約為2.5GW。

國民黨立委賴士葆批評郭智輝對輝達100億度綠電需求的回應是膝蓋式回應。郭智輝則反問，「你認為我是膝蓋式回應嗎？」

張啟楷今日上午在經濟委員會質詢郭智輝，「不要畫大餅」，「綠電在哪裡？」郭智輝則引用王陽明詩句回答：山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊。

郭智輝今日詢答表示，現在綠電供應每年268億度，預計至2030年會550億度電。他也說，輝達也不會馬上就要100億度綠電。他還說，綠電增加不是線性，而是時間軸產生總量，是可以風電、光電、生質、地熱等同步增加。