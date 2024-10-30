快訊

20年前曾換肝 資深演員石英病逝享壽82歲

「領土論」+「祖國論」 賴清德要用最大公約數團結國家

LINE免費貼圖4款來了！2款爽用到明年4月 蛋塔熊妹超Q必備

聽新聞
0:00 / 0:00

掛保證給輝達百億度綠電遭質疑畫大餅？ 經長以王陽明詩句回應

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長郭智輝今天表示，針對要給輝達100億度的綠電需求沒有不切實際，台灣的綠電到2026年可達550億度，這絕對夠供應輝達綠電需求。記者潘俊宏／攝影
經濟部長郭智輝今天表示，針對要給輝達100億度的綠電需求沒有不切實際，台灣的綠電到2026年可達550億度，這絕對夠供應輝達綠電需求。記者潘俊宏／攝影

經濟部長郭智輝29日在立法院掛保證，可以供應輝達100億度綠電需求，引發各界關注。郭智輝今日表示，目前台灣綠電發電量約268億度，預估2026年將達到550億度，可滿足研發中心、數據中心等產業需求。但他在立法院經濟委員會詢答表示，「就我們的資料，黃仁勳沒有說要100億度綠電」。

郭智輝今日出席立法院經濟委員會列席報告業務概況並備質詢。民眾黨立委張啟楷接續質詢，提供輝達100億度綠電是否為「畫大餅」、「綠電在那裡？」時，郭智輝則以王陽明的詩句「山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊」。

郭智輝在詢答表示，國際大廠都有它的策略，不能替它公開太多；「我們答應它幾個投資條件」，現還有人力問題還在溝通。

郭智輝在會前接受媒體訪問強調，預估2026年綠電發電量將達550億度，可以滿足研發中心、數據中心等需求；綠電來源包括風力和太陽能等，其中風力發電約為2.5GW。

國民黨立委賴士葆批評郭智輝對輝達100億度綠電需求的回應是膝蓋式回應。郭智輝則反問，「你認為我是膝蓋式回應嗎？」

張啟楷今日上午在經濟委員會質詢郭智輝，「不要畫大餅」，「綠電在哪裡？」郭智輝則引用王陽明詩句回答：山近月遠覺月小，便道此山大於月。若人有眼大如天，當見山高月更闊。

郭智輝今日詢答表示，現在綠電供應每年268億度，預計至2030年會550億度電。他也說，輝達也不會馬上就要100億度綠電。他還說，綠電增加不是線性，而是時間軸產生總量，是可以風電、光電、生質、地熱等同步增加。

綠電 輝達 郭智輝

延伸閱讀

卓榮泰立院報告總預算編製 黃國昌：講清楚為何未依法編列

【重磅快評】谷立言打臉卓榮泰 缺綠電沒有疑美論

財政部雲端發票「4人中8大獎」 張啓楷諷：百億年也難見

台灣搶美國生意？ 卓揆不認同

相關新聞

掛保證給輝達百億度綠電遭質疑畫大餅？ 經長以王陽明詩句回應

經濟部長郭智輝29日在立法院掛保證，可以供應輝達100億度綠電需求，引發各界關注。郭智輝今日表示，目前台灣綠電發電量約2...

6.6萬個職缺半年找不到人 勞長：中階技術人力最缺工

勞動部今於立院社福及衛環委員會進行「我國全時職位缺工概況」專題報告。勞動部長何佩珊指出，勞動部日前首度嘗試建立缺工統計調...

台美租稅協定將協商 勤業眾信：對雙邊企業打下強心針

美國財政部29日宣布，將與台灣展開避免雙重課稅協定的談判，首輪工作預計幾周內就會舉行；勤業眾信國際租稅業務負責人、資深會...

中火二期環評不克前往 盧秀燕：高度重視「建一拆一」

環境部下午將針對「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」召開環評審查會議，環團要求台中市長盧秀燕應率中部縣市長親...

影／中火二期燃氣案 環團呼籲二期燃氣規模應減半

台中電廠二期燃氣案將於下午進入環評大會審議，多個環保團體上午到環境部前舉行記者會，提前向環評委員喊話。

影／中火二階環評 蔡其昌、何欣純：希望以氣換煤加速進行

中火二階新增燃氣機組環評大會今天在環境部舉行，蔡其昌今天在台中受訪表示，他當立法院副院長時就希望中火以氣換煤並加速進行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。