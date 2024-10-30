台美租稅協定將協商 勤業眾信：對雙邊企業打下強心針

美國財政部29日宣布，將與台灣展開避免雙重課稅協定的談判，首輪工作預計幾周內就會舉行；勤業眾信國際租稅業務負責人、資深會計師徐有德表示，美國財政部近日公告對於台美雙方人民及企業如同一劑強心針，期待赴美投資租稅障礙排除。

徐有德指出，該協定將以美國租稅協定範本為基礎，內容包含降低跨境股利、利息和權利金之扣繳稅率、規範常設機構和臨時跨境工作者之稅務處理、反濫用條款、爭議解決機制和資訊交換條款等。

美國財政部說明，此舉亦將支持晶片與科學法欲強化半導體供應鏈、創造就業機會並鼓勵在美投資設立半導體製造廠之目標；台灣財政部也強調，近年台灣相關部會持續與美國行政部門及國會針對台美間超額稅負和雙重課稅議題進行充分討論，一旦簽訂並通過實施，除消除租稅阻礙，預期亦將促進台美雙向投資經貿活動，強化關鍵產業供應鏈。

徐有德表示，相較於先前美國大選相關新聞和辯論會情況，使得原本普遍預期美台快速雙重稅收減免法案於2024年底通過的不確定性增加，美國財政部近日公告對於台美雙方人民及企業如同一劑強心針，不僅有利於正赴美投資之台商，對於赴美投資多年因盈餘匯回稅負導致資金滯留美國的台商企業更是利多。此外，協定中關於常設機構相關規範，預期亦可以降低台商在美設立發貨倉交易型態所產生之美國稅務風險。

有關租稅協定相關內容，相信在雙方長期就相關議題充分討論時應有一定共識。此次雙方協商的展開代表著台美租稅協定之推動又往前邁進一步，在美國行政部門和國會的推動和支持，以及台灣財政部一貫的協心戮力下，應可樂觀預期實施日期指日可待。