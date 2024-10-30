截至7月底我國缺工6.6萬 集中於中階技術人力

勞動部長何佩珊30日赴立法院專案報告「我國全時職位缺工概況」，她指出，缺工數主要集中於中階技術職類，本部將強化職業訓練培訓量能，並配合國家發展委員會攬才專法，擴大進用中階技術人力，以回應產業人力需求。

何佩珊指出，受少子化影響，我國工作年齡人口數逐年減少，產業面臨人力招募挑戰，本部持續透過僱用獎助及就業獎勵等措施，積極開發潛在勞動力，以協助產業補實人力。近年產業頻反映缺工問題，勞動部辦理「產業全時職位缺工概況」調查，據以掌握缺工樣貌並優先媒合本國勞動力投入缺工工作。調查結果顯示，缺工數主要集中於中階技術職類，未來將強化職業訓練培訓量能，並配合國家發展委員會攬才專法，擴大進用中階技術人力，以回應產業人力需求。

根據報告指出，截至今年7月底，缺工數為6.6萬，其中以製造業為最多2.1 萬個(占31.9%)較多，批發及零售業9千個(占 13.6%)次之，營建工程業7千個(占 11.0%)再次之；另住宿及餐飲業3.6千個(占 9.4%)、醫療保健及社會工作服務業6千個(占 9.1%)。

如果進一步分析缺工因素，主要以工作年齡人口逐年減少以及待遇不符期望為主要因素；依行政院主計總處統計，我國工作年齡人口自 2015 年 1,697 萬人達到高峰後減少至 2023 年1,601 萬人，平均年減 12 萬人。另依國家發展委員會「中華民國人口推估(2024至2070年)」，於 2070 年我國工作年齡人口將僅剩 696 萬人，相較於現況，預估年均減少約18 萬人。

勞動部也針對缺工問題進行改善，透過全國各地公立就業服務據點提供求職求才媒合服務，運用僱用獎助鼓勵雇主僱用弱勢勞工，及運用就業獎勵鼓勵勞工投入缺工產業，每年協助求職者就業約50萬人，求才雇主僱用約70萬人。另外也將持續精進後續作為，包括建立跨部會合作機制，優先媒合本國人就業，勞動部正規劃建立常態性的跨部會合作機制，同時針對勞動力供給與需求提出應對策略，預計2025年推動。

此外也將辦理職業訓練培訓產業所需人才、加強推動中階技術人力留才政策、配合國發會推動延攬外國專業人才等，勞動部強調，為改善產業缺工，勞動部將持續精進對缺工情形的掌握，針對中階技術人力需求，提供職業訓練並辦理推介媒合，強化與部會合作，引導企業轉型改善勞動條件，同時配合推動國家留才攬才政策，以紓緩產業人力缺工情形。