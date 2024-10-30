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世界最大？中火二期環評闖關 中市府：增1氣要拆1煤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

中火新建燃氣機組二期環評今將在環境部登場，台中市副市長黃國榮、環保局長陳宏益出席，將要求台電「增氣減煤至少增一拆一」，落實減汙、減碳，中火又成為世界最大火力電廠，應加速無煤中火。

中火目前擁有燃煤1至10號機組，在新建燃氣機組一期、二期計畫後，共有6座燃氣機組，其裝置容量將成為全球最大火力電廠。

台電規畫中火將燃煤機組轉為緊急備用，改以燃氣機組上線，目前一期燃氣計畫，興建燃氣1號、2號燃氣複循環機組，燃煤1至4號機組在燃氣機組商轉後逐步轉為備用機組；燃氣二期計畫，將設置燃氣3號至6號機組後，燃煤5號至10號機組依序轉為緊急備用電力設施。

台中市環保局說明，市府立場有三，一為增氣一定減煤，「增氣減煤至少增一拆」。二為台電對於減煤報告書寫得不清不楚，台電必須落實環評專案小組結論，溫室氣體或空氣汙染排放量必須逐年減汙減排。

環保局指出，三為中火又成為世界最大火力電廠，必須加速無煤中火。中火若通過二期增氣計畫，未來將新建六組燃氣機組，裝置容量將為原有燃煤規模的1.5倍，成為全球最大火力發電廠，且遠高於第二名，這與過去台電檢討跳電事件的結論「電廠需要分散，不能集中在同一廠」背道而馳；民眾對中火減煤無感，明年空氣品質又要加嚴，應加速無煤中火。

台電 火力發電廠 環保

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