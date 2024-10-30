美財政部：數周內展開對台首輪避免雙重課稅談判

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國財政部29日發布聲明，將與台灣展開避免雙重課稅協定的談判，首輪工作預計幾周內就會舉行。聯合報系資料照
美國財政部29日發布聲明，將與台灣展開避免雙重課稅協定的談判，首輪工作預計幾周內就會舉行。聯合報系資料照

美國財政部29日發布聲明表示，將與台灣展開避免雙重課稅協定的談判，首輪工作預計幾周內就會舉行。

針對解決台美雙重課稅問題，美國國會推動最力，分為參眾兩院的財政委員會與參院外交委員會兩股力量，他們分別推出「美台快速減免雙重課稅法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）與「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。

其中，參眾兩院財政與歲出入委員會的美台快速減免雙重課稅法案，包裹在美國美國家庭與勞工減稅法（Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024）中，眾議院於今年年初通過後，全案因程序問題於參院卡關至今。

財政部表示，拜登政府認可參眾兩院為解決雙重課稅所做的努力，在協商過程中，行政部門將致力於與國會相關委員會討論，且與國會合作達成最終協議。

財政部稱，與台灣達成避免雙重課稅的協定，將支持晶片法案用以強化供應鏈韌性、創造就業、激勵在全美各地半導體製造的投資；也會降低台灣進一步投資美國的關稅壁壘，尤其是有利完善半導體系統的關鍵中小企業。

財委會主導的版本將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。

美國 財政部

延伸閱讀

日經亞洲：台積電至少切斷2家 疑和華為有關客戶訂單

美台全面商討解決雙重課稅 首輪談判預計未來幾周內進行

美國水力發電量下滑 可調度潔淨能源受衝擊

美國愛荷華州1人死於拉薩熱 赴西非旅遊染病

相關新聞

美財政部：數周內展開對台首輪避免雙重課稅談判

美國財政部29日發布聲明表示，將與台灣展開避免雙重課稅協定的談判，首輪工作預計幾周內就會舉行。

台美稅務談判將登場 財政部：歡迎美方積極回應

針對美國財政部於29日就台美稅務議題之聲明，財政部表示，歡迎美方積極回應避免雙重課稅議題，也感謝美國行政部門及國會長期對...

美台全面商討解決雙重課稅 首輪談判預計未來幾周內進行

美國財政部29日宣布，在美國在台協會（AIT）和駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的主持下，美國和台灣將開始就解決雙...

永續怎麼做？ 商研院：以綠色設計推動品牌可持續發展

全球永續當道，企業該如何動起來？商業發展研究院副院長張皇珍表示，可以綠色設計為基礎，推動品牌的可持續發展。國立台灣科技大...

服務業缺工嚴重 勞動部：須循序漸進解決

服務業缺工嚴重，商業總會與勞動部舉辦「服務業缺工座談會」，針對產業界吐苦水，勞動部長何佩珊表示，缺工問題必須循序漸進解決...

服務業缺工！商總盼年底給答案 勞長：非只有開放移工一途

商總今舉行「服務業缺工座談會」，商總理事長許舒博重申，缺工會影響經濟發展，缺工講了很久但一直得不到重視，希望政府在今年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。