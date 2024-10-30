美財政部：數周內展開對台首輪避免雙重課稅談判

美國財政部29日發布聲明表示，將與台灣展開避免雙重課稅協定的談判，首輪工作預計幾周內就會舉行。

針對解決台美雙重課稅問題，美國國會推動最力，分為參眾兩院的財政委員會與參院外交委員會兩股力量，他們分別推出「美台快速減免雙重課稅法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）與「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。

其中，參眾兩院財政與歲出入委員會的美台快速減免雙重課稅法案，包裹在美國美國家庭與勞工減稅法（Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024）中，眾議院於今年年初通過後，全案因程序問題於參院卡關至今。

財政部表示，拜登政府認可參眾兩院為解決雙重課稅所做的努力，在協商過程中，行政部門將致力於與國會相關委員會討論，且與國會合作達成最終協議。

財政部稱，與台灣達成避免雙重課稅的協定，將支持晶片法案用以強化供應鏈韌性、創造就業、激勵在全美各地半導體製造的投資；也會降低台灣進一步投資美國的關稅壁壘，尤其是有利完善半導體系統的關鍵中小企業。

財委會主導的版本將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。