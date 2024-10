美財政部：數周內展開對台首輪避免雙重課稅談判

美國財政部29日發布聲明表示,將與台灣展開避免雙重課稅協定的談判,首輪工作預計幾周內就會舉行。

針對解決台美雙重課稅問題,美國國會推動最力,分為參眾兩院的財政委員會與參院外交委員會兩股力量,他們分別推出「美台快速減免雙重課稅法案」(United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act)與「台灣租稅協定法案」(Taiwan Tax Agreement Act)。

其中,參眾兩院財政與歲出入委員會的美台快速減免雙重課稅法案,包裹在美國美國家庭與勞工減稅法(Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024)中,眾議院於今年年初通過後,全案因程序問題於參院卡關至今。

財政部表示,拜登政府認可參眾兩院為解決雙重課稅所做的努力,在協商過程中,行政部門將致力於與國會相關委員會討論,且與國會合作達成最終協議。

財政部稱,與台灣達成避免雙重課稅的協定,將支持晶片法案用以強化供應鏈韌性、創造就業、激勵在全美各地半導體製造的投資;也會降低台灣進一步投資美國的關稅壁壘,尤其是有利完善半導體系統的關鍵中小企業。

財委會主導的版本將解決超額賦稅問題,亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金,適用優惠稅率;赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時,享有優惠稅率;處理台美雙重居住者雙重課稅問題;相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時,才會生效。