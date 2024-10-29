重磅！美盯上陸矽光子光通訊 這些台廠有望迎轉單

美中科技戰再闢新戰場，這次鎖定AI關鍵技術之一的矽光子與光通訊領域，美方憂心陸企在相關技術發展可能對美國國安造成威脅，必須詳細審查。

業界看好，美方此舉將削弱陸企勢力，壯大邁威爾（Marcell）、思科、博通等美企出貨。台廠中，波若威（3163）、華星光（4979）、光聖（6442）、訊芯-KY（6451）都是美企重要夥伴，將迎來轉單；光通訊概念股前鼎（4908）、光環（3234）、上詮（3363）等也沾光。

業界認為，陸企在全球前十大光通訊模組排名中已拿下七席，最讓美國「感冒」的華為也名列其中，在產業具壟斷地位，隨著美方介入調查，大陸矽光子與光通訊業者後續出貨恐受阻。受相關消息影響，大陸最大、全球光通訊模組龍頭中際旭創29日股價重挫4.7%，前十大廠之一新易盛也重挫逾4%。

路透報導，美國眾議院兩黨議員組成的中國特別事務委員會28日敦促商務部，審查中國大陸發展矽光子技術，可能對美國家安全造成的威脅，及是否應該修改出口管制規則，以保護美國政府的相關努力。這是繼AI晶片後，美國政府在AI領域再次盯上陸企。

美國共和黨眾議員John Moolenaar和民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi在信中寫道，「矽光子技術的雙重用途性質，特別容易被有心人士轉作為軍事用途」。而美國商務部則回應表示已收到相關訊息，將透過適當的管道回覆。

業界人士表示，目前美國光通訊相關大廠包括Coherent、思科（Cisco）旗下Acacia及邁威爾（Marvell），分別名列第二大、第四大與第十大光模組廠，博通等重量級美企也積極搶進，隨著美方有意以國家安全為由調查大陸矽光子相關技術，將使得陸企發展受阻，進而壯大美國相關廠商勢力，同步帶旺台廠。

其中，波若威為台灣最大光纖被動元件代工廠，並切入相關主動元件及模組等，先前已承接大量美國大基建訂單，與美國關係良好，直接受惠。波若威受惠AI算力需求帶動，今年數據中心相關800G光模組產品線進入放量階段，將開始貢獻營收。

另外，邁威爾是華星光大客戶，邁威爾今年也於光纖通訊展（OFC）中，展示3D矽光子引擎等新品。華星光也跟隨大客戶腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，與邁威爾關係緊密。

鴻海（2317）轉投資訊芯在CPO能量突飛猛進，先前已進入送樣階段，並奪下網通龍頭廠博通大單，明年有望逐步擴大業績動能。訊芯也開始投入更先進的25.6T及51.2T的CPO產品研發。

光聖則受惠美系資料中心客戶需求火熱，前三季累計營收已較2023年逼近翻倍增，在CPO方面，也透過轉投資公司合聖布局。