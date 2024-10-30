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雙重課稅有解 台美將進行首輪談判

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國財政部廿九日宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面談判。首輪談判預計於未來數周內登場。這項協議將降低雙重課稅壁壘，對半導體生態系統至關重要的中小企業更是如此。

美國財政部發布新聞稿指出，這項行動在美國在台協會（ＡＩＴ）及台灣駐美代表處協助下進行，將以國會倡議為基礎。

根據新聞稿，全面稅務協議將為雙邊帶來重要的利益，特別是這將支持美國「晶片法」的目標，以強化半導體供應鏈韌性、創造就業機會，及鼓勵對美國各地半導體製造設施的投資。

財政部表示，協議文本預計將以「美國模範所得稅公約」為基礎，內容將包括降低跨境支付股利、利息及特許權使用費的預扣稅；常設機構及臨時跨境工作者的稅務待遇條款；當代反濫用條款；爭端解決機制及資訊交換規定等。

利息 半導體 美國在台協會

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