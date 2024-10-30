勞長：開放移工 非缺工唯一解方

商總昨舉行「服務業缺工座談會」，商總理事長許舒博重申，缺工會影響經濟發展，缺工講了很久但一直得不到重視，希望政府在今年底就能給答案，不要拖到明年。受邀出席的勞動部長何佩珊回應，缺工成因複雜，須多管齊下，並非只有開放移工一途，將跨部會合作解決缺工的結構性問題。

許舒博說，政府能思考解決的方向，包含是否引進移工，經濟部是否與教育部配合，提高外籍生來台就學、留台就業的誘因，調整變形工時、增加加班時數等，「服務業每個業態都很缺工，很多基層工作連本土勞工都不願意做，開放移工有其必要性」。

何佩珊則說，缺工成因複雜，很難單一歸因，包括少子化、服務業的產業結構及其勞動條件、薪資吸引力，乃至於疫情期間如外送平台等新型態彈性工作的興起，疫後經濟復甦導致的全球搶工潮等，都可能導致缺工。她表示，勞動部有責任協助企業面對、解決缺工，但解決方法須多管齊下、精準因應，並非只有開放移工。