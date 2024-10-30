聽新聞
0:00 / 0:00

進口煤無法卸貨 台電賠船東20億元

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪鄭媁／台北報導

立法院昨邀行政院長卓榮泰進行「能源配比及電價政策」專案報告。民眾黨立委黃珊珊質詢，若政府撥補台電二千億元，是否明年就不漲電價？卓榮泰表示，今年十月電價調整沒有調到民生用電，還遠低於成本，政府會努力讓民生電價穩定，這是首要目標。

黃珊珊也指出，台電進口燃煤若是卸貨太慢，需支付滯船費，根據審計部報告，台電在二○二一年滯船費為二億元，但隔年暴增到七億元，二○二三年甚至發生沒辦法卸貨，台電賠廿億元給船東。

黃珊珊表示，這件事不應該發生，卅億元甚至可拿來蓋倉庫，難道訂貨、送貨，台電都沒安排規畫嗎？她要求經濟部一個月提出檢討報告。經濟部長郭智輝表示，會嚴查此事，到底怎麼訂定合約。

民進黨立委邱志偉質疑，國民黨主席朱立倫堅決反對這兩千億元撥補，國民黨立院黨團大概也不會支持，如果立院沒有通過撥補，會有什麼影響？卓榮泰表示，若撥補政策不能夠落實，台電的財務狀況又持續擴大，將來要再做如何調整，電價審議委員會就會有它的考量；政府不希望這樣子，現在只有努力，希望相關預算跟追加預算都能夠通過。

立委質詢時也關注，一旦共軍封鎖台灣，我國能源進口的儲量天數？經濟部長郭智輝表示，天然氣是八天，煤炭是四十二天，但不能講太詳細，這是國安問題。

台電 電價

延伸閱讀

荷蘭跨黨派國會訪團拜會民眾黨 黃珊珊感謝挺台動議

台灣遭封鎖能源可以撐幾天？ 郭智輝：國安問題不能講太詳細

立委憂核電人才有斷層 卓榮泰：核三廠工程師全力留置

凌濤：北檢拖著不傳黃珊珊 怕的是黃曙光？

相關新聞

2030能源配比目標…卓揆宣示：綠電3成 燃煤燃氣7成

行政院長卓榮泰昨天在立法院宣布，二○三○年的能源配比目標，綠電必須提升到三成、燃煤二成、燃氣五成。待核三廠二號機明年除役...

新聞眼／深陷反核死胡同 何來底氣引外資

行政院長卓榮泰報告能源配比，將綠電占比從現在百分之十點五，到二○三○年提高至百分之卅，宣稱六年時間能翻增兩倍，暫且不質疑...

黃仁勳要百億度綠電 經長秒答可以

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言日前直指，台積電赴美投資，主因是台灣無法提供足夠的綠電與水源。行政院長卓榮泰昨表...

勞長：開放移工 非缺工唯一解方

商總昨舉行「服務業缺工座談會」，商總理事長許舒博重申，缺工會影響經濟發展，缺工講了很久但一直得不到重視，希望政府在今年底...

雙重課稅有解 台美將進行首輪談判

美國財政部廿九日宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面談判。首輪談判預計於未來數周內登場。這項協議將降低雙重課稅壁壘...

進口煤無法卸貨 台電賠船東20億元

立法院昨邀行政院長卓榮泰進行「能源配比及電價政策」專案報告。民眾黨立委黃珊珊質詢，若政府撥補台電二千億元，是否明年就不漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。