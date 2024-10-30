進口煤無法卸貨 台電賠船東20億元

立法院昨邀行政院長卓榮泰進行「能源配比及電價政策」專案報告。民眾黨立委黃珊珊質詢，若政府撥補台電二千億元，是否明年就不漲電價？卓榮泰表示，今年十月電價調整沒有調到民生用電，還遠低於成本，政府會努力讓民生電價穩定，這是首要目標。

黃珊珊也指出，台電進口燃煤若是卸貨太慢，需支付滯船費，根據審計部報告，台電在二○二一年滯船費為二億元，但隔年暴增到七億元，二○二三年甚至發生沒辦法卸貨，台電賠廿億元給船東。

黃珊珊表示，這件事不應該發生，卅億元甚至可拿來蓋倉庫，難道訂貨、送貨，台電都沒安排規畫嗎？她要求經濟部一個月提出檢討報告。經濟部長郭智輝表示，會嚴查此事，到底怎麼訂定合約。

民進黨立委邱志偉質疑，國民黨主席朱立倫堅決反對這兩千億元撥補，國民黨立院黨團大概也不會支持，如果立院沒有通過撥補，會有什麼影響？卓榮泰表示，若撥補政策不能夠落實，台電的財務狀況又持續擴大，將來要再做如何調整，電價審議委員會就會有它的考量；政府不希望這樣子，現在只有努力，希望相關預算跟追加預算都能夠通過。

立委質詢時也關注，一旦共軍封鎖台灣，我國能源進口的儲量天數？經濟部長郭智輝表示，天然氣是八天，煤炭是四十二天，但不能講太詳細，這是國安問題。