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黃仁勳要百億度綠電 經長秒答可以

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰張睿廷陳儷方／台北報導
立委質詢，輝達執行長黃仁勳（圖）返台投資條件是一百億度綠電？經長郭智輝秒答：「我們可以給他。」 （美聯社）
立委質詢，輝達執行長黃仁勳（圖）返台投資條件是一百億度綠電？經長郭智輝秒答：「我們可以給他。」 （美聯社）

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言日前直指，台積電赴美投資，主因是台灣無法提供足夠的綠電與水源。行政院長卓榮泰昨表示，政府一直確保民生與產業用電安全無虞，對全世界夥伴國家與民主供應鏈夥伴也做這樣的承諾，「台灣用電與用水不會有大問題」。

經濟部長郭智輝則說，台灣的電力供應到二○三○年止，按計畫進行，電力及綠電都是充足的，半導體用電較多，若大家都支持台電建電廠，支持綠電就是支持半導體在台灣做更大的發展。

民眾黨立委張啟楷質詢，輝達執行長黃仁勳返台投資條件是一百億度綠電？經濟部長郭智輝秒答：「我們可以給他。」張啟楷追問可直接掛保證嗎？郭回應，「他開出條件，我們就能做。」

張啟楷指出，台灣綠電只有兩百億度，黃仁勳就要一半，更別說綠電已被台積電買走，郭智輝要如何允諾產業？郭智輝表示，黃仁勳不會立刻就要一百億度，經濟部與世界大廠皆有互動，了解對方何時需要多少電力，電不是開關打開就有，還必須創電，包括風力、太陽能、地熱等。

卓榮泰則說，綠電二○三○年會到百分之卅，應共同促進此事，別認為一定做不到，還好現在有如此多的綠電，否則世界大廠要來，我國連基本條件都達不到。

張啟楷 郭智輝

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